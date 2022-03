Il Fridays For Future Cuneo pronto a tornare in piazza a favore del clima

Il Fridays For Future Cuneo è pronto a scendere di nuovo in piazza a favore del clima: la data e le specifiche saranno comunicate nei prossimi giorni ma il direttivo ha già iniziato la propria campagna informativa.



"Siamo pronti a scendere di nuovo in piazza per chiedere a gran voce giustizia sociale e climatica! Con l'hashtag #PeopleNotProfit vogliamo sollecitare i politici e tutto il mondo a dare priorità alle persone e non al profitto" si legge nella nota ufficiale rilasciata.



"È il momento di agire contro la crisi climatica, risarcire le MAPA (ovvero le aree e le popolazioni più colpite) e ridistribuire le ricchezze, le tecnologie e il potere politico.

Mettiamo al centro le comunità e la cura per le persone piuttosto che il denaro!"



Per chiunque volesse unirsi al gruppo il direttivo indica le pagine social di Fridays For Future Cuneo, o questo sito internet per sostenere economicamente la causa e le attività del movimento.