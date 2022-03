Alba, dalla Caritas diocesana una raccolta fondi per il popolo ucraino

Alba e il suo territorio si dimostrano ancora una volta sensibili verso chi ha veramente bisogno di essere aiutato a tornare a una vita normale, anche in una nazione che non è la sua. Sono due le iniziative che segnaliamo per chi vorrà contribuire nel dare una mano al popolo dell’Ucraina, paese sotto assedio da alcuni giorni per l’invasione da parte della Russia.

La risposta dell’Europa passa anche attraverso le iniziative benefiche come quella che la Caritas diocesana albese ha appena attivato, dopo aver ricevuto un comunicato urgente da parte della Caritas italiana che si sta muovendo in soccorso di quella ucraina. Per chi vorrà c’è la possibilità di aderire alla raccolta fondi inviando un’offerta tramite bonifico all’IBAN IT97B0306922550100000001270 intestato a Caritas diocesana con causale Caritas ucraina.

Grazie a una seconda iniziativa intitolata “Insieme per l’Ucraina” è possibile portare al punto di raccolta presso la scuola per l’infanzia della Moretta entro giovedì 3 marzo alle ore 18 capi di abbigliamento invernali e termici in buono stato, calze, mutande, pannolini per bambini (taglie dalla 2 alla 5), assorbenti, salviette igienizzanti, sacchi a pelo, materiale per la scuola tipo quaderni/colori/libri. Per informazioni: Cristina 3201663788 e Concetta 3395861074.