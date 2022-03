Mondovì, giovedì 10 marzo la fiaccolata per la pace organizzata dal Comune

Il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, ha partecipato alla veglia di preghiera svoltasi presso la parrocchia del Ferrone nel pomeriggio di domenica 27 febbraio. L'Amministrazione Comunale ha voluto così rappresentare la propria partecipazione alla sofferenza del popolo ucraino e testimoniare che l'intera comunità monregalese condanna l'aggressione che uno Stato sovrano sta subendo da uno Stato vicino.



A seguito dei drammatici sviluppi di queste ore, l’Amministrazione intende organizzare una fiaccolata per la pace, alla quale è invitata a partecipare tutta la cittadinanza. La data proposta è giovedì 10 marzo, alle 20,30, con partenza dal Comune. Il corteo si snoderà attraverso il centro storico percorrendo via Piandellavalle, via Sant’Agostino, via Beccaria, piazza Carlo Ferrero con arrivo in piazza Ellero, sotto la tettoia del mercato.



L’obiettivo è tenere alta l’attenzione rispetto a questo drammatico momento nel quale i valori fondanti della nostra Città, Medaglia di Bronzo al Valor civile nella Guerra di Liberazione, e dell’intera Europa sono messi a dura prova dall’assurda guerra in corso.



«Le comunità in certi momenti hanno bisogno di stringersi e di sentirsi unite. Non c’è tempo per tentennamenti e ambiguità. La fiaccolata vuole essere una presenza condivisa da tutti i cittadini per difendere la pace», dichiara il primo cittadino.