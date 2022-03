Mondovì vicina all'Ucraina nella preghiera e con una fiaccolata

Domenica 27 febbraio nella chiesa parrocchiale del Ferrone la comunità ucraina di Mondovì si è stretta in preghiera con la celebrazione della liturgia cattolica di rito bizantino.

Quella della scorsa domenica è stata una funzione diversa, dedicata all'unione contro la guerra che sta devastando l'Ucraina e il suo popolo.

Ad officiare la celebrazione è stato padre Budziak, che alcuni giorni fa, si era appellato: "Preghiamo insieme contro l'indifferenza".

Il S. Rosario è stato recitato in italiano e ucraino e alla preghiera ha preso parte anche il sindaco, Paolo Adriano.

Proprio oggi, l'amministrazione monregalese, ha comunicato che verrà organizzata una fiaccolata per la pace nella serata di giovedì 10 marzo.

Alle 20.30, chiunque potrà unirsi alla marcia che partirà di fronte al Comune. Il corteo si snoderà attraverso il centro storico percorrendo via Piandellavalle, via Sant’Agostino, via Beccaria, piazza Carlo Ferrero con arrivo in piazza Ellero, sotto la tettoia del mercato. In occasione della manifestazione verranno condivise letture e testimonianze.