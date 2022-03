Nove milioni di investimenti nel 2022, Busca approva previsione di bilancio

Il bilancio di previsione 2022/2023/2024 è stato approvato ieri dal consiglio comunale con i voti favorevoli della maggioranza e l'astensione del gruppo Lista civica Pessina sindaco e del gruppo Movimento 5 stelle. Notevole la cifra a bilancio 2022, pari a 20.289.344 euro, dei quali 9.060.320 destinati ad investimenti, un importo ragguardevole.



Il documento è stato illustrato dal vice-sindaco e assessore al Bilancio, Gianmichele Cismondi, che, dopo aver sottolineato la solidità contabile dell’ente e rimarcando il fatto che il Comune può permettersi notevoli investimenti per la crescita della città senza aumentare tariffe e imposte e senza ricorrere a nuovi mutui, ha elencato i punti essenziali.



Principali investimenti

“Al nuovo polo scolastico - spiega al sito del Comune il vice-sindaco - vanno 4.295.320 euro, provenienti dallo Stato, parte dell’intero importo di nove milioni di euro, dei quali 3.577.134 sono stati impegnati nel 2021 e 1.727.546 lo saranno nel 2023, mentre il Comune accantona 800.000 euro di fondi propri per eventuali necessità che potrebbero presentarsi in relazione agli aumenti dei costi per i materiali di costruzione. 2.500.000 euro, da fondi statali in seguito alla partecipazione a bando, sono assegnati alla costruzione di nuovo edificio scolastico in frazione San Chiaffredo: si tratta di una parte dell’intero finanziamento”.



Da fondi regionali

“Da fondi regionali – illustra Cismondi - provengono una parte dei 735.000 per la pista ciclopedonale Busca – Costigliole Saluzzo (già iscritti al bilancio 2021, in seguito a bando condiviso con il Comune di Costigliole), 288.000 euro per l’efficientamento energetico (cui il Comune aggiunge altri 72.000 da fondi propri), 90.000 euro destinati alla pubblica illuminazione, 60.000 euro per l’arredo urbano”.



Da fondi propri

“Le entrate dagli oneri di urbanizzazione, previsti in 629.000 euro, - continua il vice-sindaco – permettono i seguenti investimenti: 150.000 euro per la viabilità comunale, 150.000 euro per l’acquisizione del sedime della ferrovia Busca-Dronero per il progetto della pista ciclopedonale, 55.000 euro per la manutenzione straordinaria degli uffici comunali al primo piano del palazzo comunale, 35.000 euro per la prosecuzione dei lavori della sede della Protezione civile comunale, 35.000 euro per la manutenzione degli immobili comunali, 25.000 che completano l’investimento per il parco fluviale lungo Maira, 22.000 euro per l’acquisizione della pista da motocross in frazione Attissano gestita dal Moto Club Busca, 20.000 euro per il miglioramento degli impianti sportivi, 15.000 euro per la manutenzione delle aree verdi, 5.000 vanno alla chiesa di san Giacomo per le opere di restauro”.



L’impegno per il sociale

"Aumenta - aggiunge - di 80.000 euro il trasferimento di fondi comunali al Consorzio socio-assistenziale del Cuneese che gestisce i servizi sociali sul territorio, per un importo annuale di 340.000 euro.



Da altre entrate

“Saranno costruiti – dice - nuovi loculi nei cimiteri del capoluogo e delle frazioni per un investimento previsto di 130.000 euro. Alla viabilità montana e al municipio di Valmala sono destinati 225.000 euro derivati dai fondi per la fusione dei Comuni. I proventi del Bim Varaita, per 75.000 euro, e Maira, 28.000 euro, vanno alla manutenzione delle strade collinari”.



Prossime probabili variazioni

“Restiamo poi in attesa – conclude sul bilancio 2022 l’assessore - di trasferimenti statali di ristoro in seguito alla pandemia: in base ad essi e ad augurabili buoni esiti dalla partecipazione a diversi bandi specifici, speriamo di poter integrare in aumento nel corso dell’anno questo documento, annoverando altri investimenti”.



Il Dup (documento unico di programmazione)

Il vice-sindaco e assessore al bilancio illustra brevemente anche il Dup: “Da sottolineare la cessazione dell’istituzione comunale culturale, data in gestione con convenzione, in seguito alla quale il Comune non gestisce più direttamente altri enti di propria emanazione. Entra nel patrimonio la pista di motocross, che richiama utenti da un vasto territorio, mentre è nelle intenzioni del Comune vendere l’edificio delle ex scuole della frazione San Defendente.



Novità per il personale

"Per quanto riguarda il personale dipendente del Comune, sono in programma 4 assunzioni, anche in seguito a pensionamenti, destinati agli uffici demografici e ragioneria, dove è entrato in funzione, a tempo parziale e indeterminato, il dirigente Renato Pagliero, mentre a fine marzo cesserà la convenzione con il Comune di Boves per il servizio congiunto delle funzioni di segreteria comunale e il Sindaco procederà ad un nuovo incarico”.



Non aumentano né tasse né tariffe

“Molto importante - ha sottolineato ancora Cismondi - la decisione di mantenere inalterate tutte le tasse e le tariffe comunali: l’aliquota Imu resta al 9,1% e l’addizionale Irpef allo 0,7 %”.