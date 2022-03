Cuneo, la Sovrintendenza dice sì alla valorizzazione di palazzo Lovera di Maria

Se ne discuterà lunedì 7 e martedì 8 marzo, in consiglio comunale a Cuneo, rispetto al progetto di valorizzazione di palazzo Lovera di Maria contenuto nella variante 20 al PRG. Che è stato al centro della riunione delle commissioni consiliari I^ e II^ tenutasi ieri (lunedì 28 febbraio).

L'edificio era identificato come area per servizi, sede di uffici comunali ormai non più in essere che, con la variante 20, andrà a modificarsi in residenziale - per quanto consentito dai limiti urbanistici del centro storico - ; l'obiettivo è quello di permettere unicamente la realizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, e un restauro conservativo, dei 600 metri quadri di proprietà comunale. Nell'ottica, in commissione non è stato nascosto, di prepararsi a una futura vendita (attualmente non permessa dalla Sovrintendenza).

"Palazzo Lovera di Maria è una delle realtà più belle importanti della storia di Cuneo - ha ricordato l'assessore Luca Serale in apertura dei lavori - . La variante 20 è stata formalmente approvata nel settembre 2015 e nel periodo di pubblicazione sull'albo pretorio non è stata oggetto di osservazioni e critiche pubbliche: lo scorso 14 febbraio abbiamo raccolto il parere della Sovrintendenza rispetto alla possibilità di variazione d'uso, accolta in modo positivo. Siamo finalmente agli ultimi 195 metri di una maratona durata anni".