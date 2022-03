Piana Biglini: a giugno via ai lavori di ristrutturazione dei tredici alloggi di via Garelli

Alloggi in Piana Biglini, una tematica che da anni risuona nelle sale del Comune. Si tratta della struttura che ospita tredici alloggi che, negli anni, nonostante gli investimenti da parte del proprietario, sono stati depauperati da atti vandalici, e luogo di abusivismo (leggi articolo).

Ora sembra che la situazione possa svoltare verso una direzione positiva. A proposito la consigliera Elena Di Liddo afferma: «I tredici appartamenti acquistati saranno dati in gestione all’Atc? A che punto siamo? Questa questione da anni è presente nelle interrogazioni delle varie amministrazioni, e restando in attesa di sviluppi, concordo con la maggioranza sui vantaggi che potranno arrivare da un’operazione di riqualifica di questa zona».



A tal proposito ha risposto il sindaco Carlo Bo: «Da molto tempo di criticità in Piana Biglini ce ne sono molte in diversi aspetti. Da quando l’edificio,come sappiamo, era stato danneggiato, il Comune ha deciso di risolvere il problema interagendo con l’ATC. L’acquisizione dell’immobile è stata l’unica soluzione. Con l’ATC abbiamo lavorato bene e, a fine dicembre, è stato trovato un accordo per l’acquisizione per un importo di circa 650mila euro con condizioni. Sono presenti tredici appartamenti, otto box auto e sei posti auto esterni che, grazie al 110%, l’ATC andrà a riqualificare, e che saranno dati in gestione all’ente.



Due sono i risultati: portare a patrimonio questa struttura ad un costo di 650 mila Euro con risparmio dell’intervento della riqualificazione grazie al 110%. E in questo post-Covid19 sarà un gran vantaggio avere una nuova realtà immobiliare simile.

Tempistiche: ad aprile ci sarà l’accertamento dell’avanzo di amministrazione da cui si prenderanno le risorse da dare all’ATC per poter poi fare il rocito. I lavori dovrebbero iniziare a giugno».