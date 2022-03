Politiche ambientali: come si sta muovendo il Comune di Alba

Politiche ambientali, una tematica complessa e ricca di spunti che, grazie al Pnrr, può essere sviluppata per migliorare l’impatto con la natura, anche da parte delle città. E la riflessione del consigliere di opposizione Anna Maria Cavallotto verte proprio su questo ventaglio di possibilità che, a suo avviso, non sembra essere molto aperto dalle mani della maggioranza: «Ho fatto questa interrogazione, precisa la Cavallotto, perché mi sembra che si stia agendo senza un piano strategico sulle diverse tematiche, limitandosi solo ai rifiuti ed al miglioramento degli impianti. Sicuramente un aspetto importante ma credo che i fondi Pnrr si possano sfruttare meglio, anche perché offrono diverse possibilità».



A proposito ha risposto l’assessore Marco Marcarino: «Nella categoria dell’ambiente, divisa in 4 sotto categorie, in cui anche Alba deve trovare le giuste opportunità, con gli altri 54 Comuni facenti parte del Coabser, che gestisce la partecipazione ai bandi, stiamo lavorando su due linee di intervento: realizzazione nuovi impianti e ammodernamento a Sommariva Perno con un importo di 10 milioni di Euro, ed il miglioramento della meccanizzazione di raccolta dei rifiuti urbani con un importo di 500 mila Euro. Come amministrazione siamo attenti a nuove opportunità e con la Coabser stiamo lavorando per l'ambiente».