Qualche timido fiocco di neve anche a Cuneo, ma non sembrano in arrivo precipitazioni significative

"Marzo pazzerello guarda il sole e prendi l'ombrello" recita il proverbio.

Dopo mesi di siccità se le credenze del vecchio detto popolare venissero confermate sarebbe davvero manna dal cielo. La Granda, infatti, ormai da dicembre non vede la pioggia ed è allarme siccità.

Questa mattina, martedì 1° marzo, sembra regalare un breve assaggio di inverno: come anticipato dal bollettino di Datemeteo.it, infatti, qualche timidissimo fiocco di neve si è mostrato anche sulla città di Cuneo, ma nonostante ciò non sono in arrivo precipitazioni significative.

Sempre stando al bollettino Datameteo, il pomeriggio di oggi sarà sereno. Temperature in netto calo per arrivo di aria molto fredda ma solo temporaneamente, con massime attorno 8/10 °C su pianure. Minime che dalla notte seguente scenderanno ben sotto lo zero per il cielo completamente sereno. Più mite sulle coste. Venti in nottata da nordest moderati su pianure, più intensi da nord su Liguria centro occidentale in mattinata. Calo di intensità generale a partire dal pomeriggio.