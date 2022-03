Sciopero Falci a Dronero, i sindacati incontrano il sindaco: "Si rispettino gli accordi"

Come annunciato ieri, a Dronero oggi pomeriggio, martedì 1 marzo, è avvenuto l'incontro tra i sindacati ed il sindaco Mauro Astesano, riguardo la difficile situazione che stanno vivendo i lavoratori delle Falci.

A presenziare, in rappresentanza dei lavoratori, il segretario provinciale generale Bruno Gosmar della UILM e Pierandrea Cavallero della Fiom Cgil, che stanno seguendo in prima persona le vicende e lo sciopero fuori dall'azienda dronerese.

"È stato un incontro molto importante per noi - commentano Gosmar e Cavallero - e siamo grati al sindaco per averci ricevuto. Abbiamo presentato la situazione e la nostra preoccupazione.

Insistiamo affinché venga revocata, da parte dei dirigenti dell'azienda, la disdetta degli accordi presi nel corso della storia e non vengano così tolti premi sul salario dei lavoratori.

Ma siamo anche preoccupati perché non vediamo investimenti, perchè vediamo persone che vanno via che l'azienda non ha fatto nulla per trattenere".

Presente all'incontro, oltre al sindaco, anche l'assessore Marica Bima, il cui incarico riguarda i seguenti settori: Industria, Artigianato, Agricoltura, Commercio, Sviluppo, Lavoro e innovazione, Rapporti con le frazioni, Associazioni ed enti di settore.

Nel frattempo, fuori dell'azienda anche oggi i lavori hanno scioperato, sia al mattino (dalle 8.30 alle 9 e dalle 10 alle 10.30) che al pomeriggio (dalle 15 alle 15.30 e dalle 17 alle 17.30).

Per venerdì 4 marzo è stato fissato nel pomeriggio un incontro presso le Falci, tra i sindacati e i dirigenti d'azienda.