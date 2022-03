Sant’Albano Stura: ex amministratrice della casa di riposo assolta in appello

Stamane, martedì 1° marzo, la Corte d’Appello di Torino ha assolto con formula piena Maria Pia Mondino, ex amministratrice della casa di riposo “Ida Peyrone” di Sant'Albano Stura, dall’accusa residuale di falso in scrittura privata.

Rinviata a giudizio dal Tribunale di Cuneo, l'ex dipendente della struttura per anziani era stata assolta dalle accuse di calunnia e truffa aggravata, e condannata invece a 8 mesi (pena sospesa) per falso in scrittura privata.

Il legale della donna, l’avvocato Pier Mario Morra del foro di Asti, aveva annunciato il ricorso in appello contro la sentenza di primo grado.

«La mia cliente ha dimostrato sia innanzi al Tribunale di Cuneo, sia innanzi alla Corte d’Appello di Torino di essere stata un’amministratrice onesta e oculata, e di aver sempre operato con dignità e onore per il bene della casa di riposo. Sono molto soddisfatto», le parole del legale in merito alla sentenza di proscioglimento arrivata in Corte di Appello.

Il PROCESSO IN PRIMO GRADO

Per la Procura di Cuneo, che aveva chiesto al giudice di primo grado la condanna per tutte le contestazioni, l'ex lavoratrice della residenza per anziani aveva contraffatto una delibera del direttivo datata luglio 2009 nella quale sarebbe passata dal part-time all’80% al tempo pieno, con conseguente passaggio di livello contrattuale, sottraendo indebitamente quasi 25mila euro alle casse della struttura.

La donna aveva dato le dimissioni nel febbraio 2015, all’indomani delle contestazioni che le erano state mosse dal Consiglio di Amministrazione della residenza, costituita parte civile e a favore della quale il giudice di Cuneo aveva stabilito un risarcimento di 7.000 euro. L’ex presidente, in fase istruttoria, aveva spiegato che le incongruenze erano emerse nel 2014, durante una verifica dei costi di gestione.

Il Cda aveva proposto alla dipendente “una soluzione amichevole” per non recarle danni, con un piano di rientro con il quale la donna si impegnava a restituire 24.600 euro (“ma in realtà erano stati calcolati 33mila euro di differenza”, aveva precisato l’ex presidente) indebitamente percepiti. L’imputata, in Tribunale a Cuneo, aveva raccontato che era lei a occuparsi di tutto nella casa di riposo, tanto da lavorare ben più ore rispetto alla sua qualifica.