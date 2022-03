Si incendia cavo della linea elettrica a Paesana: sul posto Vigili del fuoco ed Enel

Preoccupazione, ieri sera, a Paesana, per un cavo della linea elettrica che si è incendiato.

È successo in via Saluzzo, poco dopo le 20.30. il principio di incendio si è sviluppato proprio a ridosso del muro di una casa (sul quale era ancorata la linea elettrica). Alcuni residenti, preoccupati che le fiamme potessero intaccare il tetto del fabbricato, hanno chiamato il numero unico per le emergenze 112.

È stato disposto l’intervento sul posto dei Vigili del fuoco di Barge e Saluzzo, con un totale di due Aps (auto-pompa-serbatoio) e due pick-up attrezzati per lo spegnimento di incendi. All’arrivo dei pompieri le fiamme erano già spente: tuttavia, i Vigili del fuoco hanno illuminato la zona con le torri faro per valutare attentamente la situazione.

Sul posto sono rimaste le squadre di Barge, che hanno presidiato l’area sino all’arrivo dei tecnici Enel, incaricati del ripristino e della messa in sicurezza della linea. I pompieri hanno fatto rientro in distaccamento intorno alle 23, mentre il lavoro delle squadre Enel si è protratto sino a tarda notte.

Sino al ripristino della linea, si sono registrati black-out in buona parte di borgo Santa Margherita, come ad esempio in via Nazionale, via Bertaina, via Allemagna e nella stessa via Saluzzo.