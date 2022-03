Banca Finanza, il magazine di Ghisolfi in edicola con la superclassifica

Arriva nelle edicole il nuovo numero del magazine Banca Finanza, la prestigiosa rivista della quale dal 2018 è direttore il Banchiere internazionale e saggista Beppe Ghisolfi.

Si tratta di un'edizione speciale e che parla al plurale, in quanto propone al crescente e affezionato pubblico di lettori e addetti ai lavori una speciale graduatoria complessiva, di respiro nazionale ma utile per analisi e approfondimenti regionali, dei quasi 400 Istituti, 384 per l'esattezza, suddivisi tra gruppi e banche individuali e in cinque scaglioni: maggiori, grandi, medi, piccoli e minori. A quest'ultimo appartiene il numero relativamente più alto di enti creditizi a oggi operanti nel Paese, a conferma di un settore internamente concorrenziale dove la tendenza aggregante, che si è evidenziata altresì nel Piemonte e nella provincia di Cuneo, coesiste con il consolidamento di realtà forti nel dialogo fiduciario con famiglie e imprese, risparmiatori e investitori in specifici contesti locali o interprovinciali (si pensi al ruolo di alcune banche di territorio sviluppatesi tra territori omogenei di Piemonte e Liguria).

La graduatoria, che costituisce pertanto uno straordinario patrimonio conoscitivo e una base di orientamento per cittadini e operatori economici - oltre che sul piano terminologico un eccellente esercizio di educazione finanziaria secondo la mission del Direttore Ghisolfi - è stata predisposta, in forma analitica e sintetica, dalla società di consulenza Credit Data Research Italia, che ha riclassificato, aggiornati al , gli attivi (stati patrimoniali) e i conti economici dei 384 tra gruppi consolidati e banche individuali, offrendo ai lettori in riepilogo di come tali Istituti hanno risposto alla sfida inedita della prima ondata di emergenza sanitaria arrivata nel nostro Paese esattamente 24 mesi fa. Una risposta che, come si evince dagli indicatori rielaborati, è stata proattiva, cioè orientata a mettere a punto strumenti sia di rafforzamento patrimoniale e organizzativo interno, sia di sostegno alle economie sociali e reali esterne, massimizzando - pur nella complessità delle norme in vigore - le opportunità messe a disposizione da fondi di garanzia pubblica e bonus fiscali, dinamica ribadita dal Professor Ghisolfi nel proprio editoriale di esordio del nuovo numero in edicola.

Il magazine prosegue proponendo vari contributi di attualità e prospettiva: l'intervista del dottor Stefano Fabbri sul ruolo dei Commercialisti come professionisti dello sviluppo d'impresa, a maggior ragione per concorrere al pieno utilizzo dei fondi europei del Pnrr, l'editoriale di Francesco Megna sull'impatto della digitalizzazione dei principali gruppi creditizi, l'analisi della giornalista economica Rosaria Ravasio sugli scenari industriali attuali e prossimi del Piemonte, e un repertorio di soluzioni e prodotti di "finanza reale" messi a disposizione da Istituti rappresentativi quali BPER - con il direttore Nord Ovest Giuseppe Aimi - Banca CRS Savigliano con il direttore generale Emanuele Regis, la BCC Casalgrasso e Sant'Albano Stura - con il presidente Alberto Osenda, il DG Mauro Giraudi e il Condirettore Luca Murazzano - e la Bene Banca BCC di Bene Vagienna con il DG Simone Barra, per concludere con l'annuncio di Paola Garibotti, a capo della direzione di Unicredit per l'Italia nordoccidentale, che annuncia il varo di una task force per predisporre progetti per aiutare imprese e territori serviti a ricevere e utilizzare i fondi del recovery plan.