Giochiamo insieme?

In un mondo mutevole che va sempre più veloce, cambia anche il modo di fare formazione. Oggi la formazione è una partita che puoi vincere con lo smartphone.

Allenati con il FantaTraining, il nuovo strumento formativo pensato per far crescere il tuo business.

Approfondire, riflettere, trovare nuove soluzioni sono attività fondamentali per ogni imprenditore. Una squadra di esperti ti aiuterà a promuovere e valorizzare la tua impresa attraverso attività di marketing e comunicazione per aumentare la percezione qualitativa dei prodotti e dei servizi nella clientela. Scarica l’App e scendi in campo per fare il tuo campionato, non ti resta che scalare la classifica.

Confcommercio dà valore al tesserino dei suoi associati!

I benefici

FantaTraining serve ad accrescere:

• Le competenze organizzative (team)

• Le capacità comunicative (vendita)

• L’uso intelligente delle risorse (leadership)

• Il coinvolgimento/motivazione (appartenenza)

Le finalità

• Ricevi una formazione utile, pratica, veloce e immediata

• Accresci la tua motivazione e la tua determinazione

• Rafforzi le tue competenze relazionali e commerciali

• Parteci ad una gara avvincente, contro te stesso e altri professionisti

• Migliori le tue competenze in modo rapido e divertendoti

Gli obiettivi

Gli strumenti e le modalità comunicative devono perseguire, con decisione, obiettivi fondamentali per la sostenibilità aziendale:

• Velocità

• Coinvolgimento

• Semplicità

• Divertimento

• Accessibilità

• Utilità

• Continuità di messaggio

FANTA TRAINING è uno strumento formativo innovativo per supportare e accrescere il tuo business.

Un’App avvincente che ti accompagnerà in un “campionato” nel quale partita dopo partita si potranno rafforzare le competenze professionali del singolo come del gruppo. E non basta: per i primi 200 iscritti alla Confcommercio Cuneo per l’anno 2022 GRATIS la partecipazione a 12 incontri formativi!

Per maggiori informazioni consulta: https://ascomforma.it/html/fantatraining.html