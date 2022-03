Incontri online a Torino, ecco come i torinesi e i turisti cercano compagnia in città

Come tutti sanno, Torino è una città altamente industrializzata e negli ultimi anni sempre più turistica.

Famosa perle sue aziende e per i suoi palazzi e monumenti storici è però anche luogo di divertimento e svago.

Non mancano infatti in città luoghi e attività per passare il proprio tempo libero, partendo dai ristoranti e dai musei, arrivando alle discoteche, passando per bar, sale da gioco, cinema e quant’altro.

Insomma, il divertimento non manca, per tutti i gusti e le voglie. E anche per chi cerca compagnia.

E in questo tipo di ricerca gli incontri online la fanno ormai da padrone.

Gli incontri via internet, per quanto si possa pensare, rappresentano infatti una fetta importante per quello che riguarda il tempo libero dei torinesi e dei turisti che visitano la città.

In particolare,la ricerca di escort a Torinoonline è diventata una abitudine consolidata per molti,un must sia tra chi abita in città e provincia, sia tra chi soggiorna in qualità di turista nel capoluogo piemontese.

Gli annunci escort presenti sul web hanno raggiunto infatti un volume tale da posizionare Torino in terza posizione a livello nazionale come quantità di inserzioni, dietro solo a Roma e Milano.

Escortatorino.com , sito di riferimento per gli annunci escort di Torino e provincia,con uno sguardo rivolto anche agli annunci di tutto il Piemonte, ci spiega come i portali del settore siano in continuo aumento e di come abbiano raggiunto oramai un notevole numero.

Questo tipo di portali, presenti sia a livello nazionale che locale, permettono agli inserzionisti di inserire gratuitamente o a pagamento il proprio annuncio, proprio come per qualsiasi altra piattaforma di annunci online.

Da qui l’utente gratuitamente naviga il sito e sfoglia tra le innumerevoli inserzioni presenti, cercando e spesso trovando quella a lui più congeniale. E il gioco è fatto. Pochi click per trovare la compagnia adatta alle proprie esigenze e ai propri gusti, in modo facile e rapido.

Ma come dicevamo non solo i torinesi si avvalgono di questi portali per la ricerca di incontri in città e nei dintorni, a tutte le ore del giorno e della notte.

Anche molti turisti che visitano il capoluogo piemontese, infatti,utilizzano il web per raggiungere il medesimo scopo.

E questo è facile da capire prendendo in esame i dati che ci fornisce internet stesso. Dati raccolti appunto dal sito Escortatorino nel corso degli anni.

Analizzando questi dati, ci basta infatti osservare il flusso delle ricerche legate al settore delle escort online in momenti topici per il turismo torinese, come lo sono stati sia le olimpiadi invernali nell’ormai lontano 2006, sia nella più recente manifestazione delleATP Finals, torneo di tennis che per 5 anni si disputerà nel capoluogo piemontese.

Dall'analisi si arriva così rapidamente a una semplice osservazione.

Si può infatti facilmente notare come nei periodi corrispondenti a tali manifestazioni ci siano dei notevoli aumenti di richieste sui vari motori di ricerca, sintomo del fatto che anche i turisti che in quei giorni hanno visitato Torino, hanno effettuato ricerche sul web inerenti al settore e usufruito di questi portali, durante il loro soggiorno in città.

Altro dato che salta all'occhio è legato all'utilizzo di questi siti: la ricerca di incontri tramite i portali di questo settore ha raggiunto e quasi superato negli ultimi anni quella dei più blasonati giganti del dating, come Tinder e Badoo, per citarne alcuni.

In conclusione, possiamo dunque dire che la tendenza all'utilizzo del web per trovare incontri online è sempre più una costante della nostra società, che nella rete cerca sempre più frequentemente risposte per soddisfare le proprie esigenze.