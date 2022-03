Ricevi le tue cartucce per stampanti comodamente a casa

Inizialmente le stampanti erano un prodotto principalmente aziendale e per uffici, anche perché erano molto ingombranti e rumorose e al tempo non sembrava necessario possederne una. Con il passare degli anni e con il progredire delle tecnologie, le stampanti sono diventate più piccole ed estremamente silenziose. La loro diffusione è stata quasi capillare, infatti moltissime persone che possiedono un computer hanno anche una stampante.

Le stampanti moderne sono a laser o inkjet, vale a dire a getto d'inchiostro (ma sono note anche come stampanti a getto a richiesta). Queste stampanti sono prodotti d'alta qualità in quanto la stampa si presenta con colori nitidi e carichi, senza tendenza a sbavare.

Si tratta di device che vanno tenuti con cura, soprattutto se vengono usati raramente. In questo caso è bene procedere ad una pulitura degli ugelli prima di avviare la stampa desiderata.

Ma il problema principale con le stampanti riguarda le cartucce di inchiostro e il toner, che improvvisamente terminano, anche durante una stampa. Non è il caso di disperarsi però, perché grazie a cartucce.com è possibile comprare online a prezzi bassi toner e cartucce originali, compatibili o rigenerate dei principali marchi.

Cartucce e toner per qualsiasi tipo di stampante

Il portale mette a disposizione dei suoi utenti una gran quantità di cartucce per stampanti davvero convenienti. L'alta qualità e gli ottimi prezzi ne fanno un sito di riferimento per moltissimi clienti. Il sito fornisce cartucce originali, rigenerate e compatibili per tutti i migliori e più diffusi marchi di stampanti a getto d'inchiostro quali:

• Epson

• Canon

• HP

• Ricoh

• Lexmark

• Samsung

• Brother

• Olivetti

Acquistando online potrai riceverle direttamente a casa e fare tutte le stampe di qualità che vuoi! Inoltre, per chi ha stampanti laser, è possibile comprare toner di qualsiasi tipologia. La scelta è decisamente ampia e i prodotti rigenerati e compatibili sono pari agli originali in resa, durata e qualità, come testimoniano le recensioni degli acquirenti. Si differenziano, infatti, solo per il minor costo.

Inoltre, è possibile acquistare anche carta fotografica di altissima qualità, per poter effettuare bellissime stampe di tutti i tuoi ricordi migliori. Infine, navigando sul portale troverai un vasto assortimento anche di prodotti d'ufficio, per rendere più veloce e pratico il tuo lavoro.

Tipi di cartucce

Vediamo nel dettaglio qual è la differenza tra le varie categorie di prodotto:

• Cartucce e toner originali: sono quelli prodotti dall'azienda che produce anche la stampante. Essendo ideate appositamente per quel prodotto, consentono la massima resa possibile.

• Compatibili: sono del tutto identici agli originali ma prodotti da altri marchi, per questo costano meno. Su cartucce.com troverai un vasto assortimento di cartucce o toner compatibili creati da marchi d'alta qualità. L'acquisto di questi prodotti ti permetterà una spesa inferiore garantendo la stessa qualità.

• Rigenerati: si tratta dei prodotti originali che vengono rimessi a nuovo. Le cartucce rigenerate, ma lo stesso vale per i toner rigenerati, subiscono un processo di rivitalizzazione grazie all'utilizzo di specifici macchinari che vanno a ripristinare le caratteristiche iniziali. Il risultato è un prodotto identico all'originale, che non darà alcun problema alla stampante e che ti farà anche risparmiare con l'acquisto.

Servizio di consegna

Il sito permette il pagamento tramite i principali canali: carte di credito, Amazon Pay, Paypal, bonifico anticipato e pagamento alla consegna.

La spedizione è gratuita con ordini superiori ai 39 euro. Il pacco arriverà direttamente a casa tua in 1-2 giorni. Considera che nel fine settimana, o se ci sono giorni festivi di mezzo, il pacco tarderà di 24 ore. Lo stesso vale per consegne nelle isole o in zone difficilmente raggiungibili.

Il pacco arriverà comodamente a casa tua consegnato dal corriere espresso Bartolini, da anni esperto del settore e sinonimo di rapidità e qualità.