Festa della Donna al Museo “Avena” di Chiusa di Pesio

Mercoledì 9 marzo alle ore 21.00 il Complesso Museale “Cavalier Giuseppe Avena” di Chiusa di Pesio festeggia la Giornata Internazionale della Donna con “Infiorescenze”, un incontro con la Prof. Cristina Saimandi sul tema donne e arte.



Un percorso di scoperta all’interno della mostra “Dialogo”, collettiva di arte contemporanea nella quale espone l’artista.



Cristina Saimandi si dedica sin da giovanissima allo studio ed alla ricerca artistica, frequentando il liceo Artistico di Cuneo e completando la sua formazione presso l’Accademia Albertina di Torino. Alterna la professione di insegnante presso il liceo artistico “Ego Bianchi” di Cuneo all’attività artistica, prediligendo il disegno e la scultura anche di impronta installativa. Attraversando diversi generi artistici, le sue opere si muovono tra segno, materia e colore.



L’indagine artistica, praticata attraverso sperimentazioni non scontate di tecniche, supporti e materiali, crea un rapporto serrato tra realtà esterne ed interne al proprio io amalgamando il quotidiano ed il visionario insieme. “Il suo lavoro parte da lontano e al contempo dalla sua esperienza come donna, madre, insegnante. L'essere donna in particolare affiora, come un candido fiore, nelle sculture e nei dipinti, nei quali si vede, non solo si intuisce, l'alito di vita che ci vuole trasmettere.” (Irene Andreoni). Ha al suo attivo mostre personali e collettive in Italia e all’estero.



Al termine dell’incontro si potrà assaporare all’interno del Museo una calda tisana.

L’ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico tel. 0171/734990 e-mail valle.pesio@gmail.com

Si ricorda che per l’accesso al Museo è necessaria la mascherina Ffp2 e il Super Green Pass.