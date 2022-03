Pian Munè di Paesana: piste in pausa ma il divertimento continua!

Le piste da sci di Pian Munè si prendono un week end di pausa aspettando un po’ di neve fresca, ma nel frattempo continuano gli eventi e il divertimento nella graziosa località turistica della valle Po

Si comincia sabato 5 marzo quando al Rifugio in quota arriva Radio Alba per una diretta sulla terrazza panoramica divertente, che porta musica e allegria in uno scenario unico! Direttamente sulla conca di Pian Croesio trascorreremo la giornata tra musica e divertimento.

Inoltre, sabato 5 e domenica 6 marzo arriva la promozione Seggiovia + Pranzo in quota per adulti a 25 euro mentre per i ragazzi fino ai 14 anni la seggiovia è gratuita ed il pranzo costa 10 euro.

Domenica 6 marzo, inoltre, al Rifugio Pian Munè a quota 1535 metri va in scena un altro appuntamento imperdibile con la musica per gli amanti delle tradizioni: il gruppo occitano La Valada sulla terrazza del rifugio porta la musica occitana da ballare tutti insieme, a partire dalle ore 13.

Per chi non conosce Pian Munè qualche informazione in più: è una località turistica del Comune di Paesana cui noi si arriva in auto sino a quota 1535 metri dove ,un primo rifugio offre accoglienza e relax a chi vuole restare più in basso. Per chi invece ama salire più in quota una seggiovia porta alla conca di Pian Croesio, a 2000 metri, dove si raggiungere il punto più panoramico sul Monviso e la Baita Pian croesio con la sua terrazza panoramica. In entrambi i rifugi si trovano menù tipici, panini e aree relax.

Info e prenotazioni 3286925406 (anche messaggio whatsapp).