Ceva: dopo 16 anni da autista soccorritore, Mottinelli lascia l’associazione della Croce Bianca

“È durata sedici anni la mia carriera come dipendente alla Croce Bianca di Ceva, ed ora che me ne vado per seguire un’altra strada, lascio qui una parte del mio cuore”.

Ha la voce velata dall’emozione il cebano Fabio Mottinelli, mentre spiega il motivo che l’ha portato a lasciare il lavoro presso l’associazione di pronto soccorso ed assistenza pubblica.

“Ho preso questa decisione a malincuore - spiega Fabio -. Ho superato un concorso all’AslCn1 e da poco ho iniziato il mio nuovo lavoro. Avevo bisogno di cambiare i miei ritmi quotidiani, soprattutto per la famiglia e l'arrivo delle mie due bimbe ma anche per non trascurare i miei impegni amministrativi e nel sociale”.

Fabio Mottinelli, infatti, è consigliere comunale a Ceva, come capogruppo di opposizione, presidente dell’ Acquedotto Costa-Canile-Matetto-Ferrazzi e presiede l’Avis Ceva. È consigliere nel Direttivo della Compagnia Teatro Marenco e membro dell'associazione di giovani amministratori under 40, “Fare Quadrato”. Inoltre è dirigente provinciale del partito Fratelli d'Italia, nonché responsabile della zona di Ceva.

“Si è concluso - prosegue a raccontare Mottinelli - un capitolo della mia vita, un capitolo importante. Sono salito su un'ambulanza la prima volta da bambino, con mio padre che era volontario, da ragazzo sono stato anche io volontario, fino ad arrivare all'assunzione. Ho lasciato la facoltà di ingegneria per fare un lavoro che amavo, che amo ancora, al quale ho dato tanto e dal quale tanto ho ricevuto. Sono entrato che ero un ragazzino, ne esco ora che sono un uomo. Sono cresciuto in associazione e con l'associazione. Più che un lavoro per me è stata una storia personale, con alti e bassi, con sofferenze e litigi, ma con tante soddisfazioni. Continuerò a fare il volontario, perché non posso neppure immaginare la mia vita senza la Croce Bianca, la mia seconda casa, la mia seconda famiglia e senza quella divisa che è la mia pelle, la mia vera natura. Non è un vero e proprio addio, perché resterò come votarlo ma sarà diverso dall'essere tutti i giorni lì. E mi mancherà”.

In tutti questi anni trascorsi con la divisa, molti sono i ricordi che Fabio porterà con sé:

"Gli episodi da ricordare - spiega - sono davvero tanti: i traslochi delle varie sedi della Croce Bianca, il covid, le alluvioni, le feste con i volontari, la partecipazione alle manifestazioni, le notti insonni in giro con l'ambulanza, gli occhi di tanti pazienti salvati, quelli dei bambini, poi, non li dimentichi mai. La partecipazione alle Olimpiadi invernali del 2006, i volontari più anziani che mi hanno "adottato" come un nipote, i giovani che arrivano ad ogni corso con le loro energie e una nuova vitalità. Se dovessi scegliere un solo ricordo, mi porterò sempre nel cuore tutta la solidarietà che abbiamo ricevuto durante la pandemia”.