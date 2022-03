Mondovì, la consigliera di opposizione Laura Barello appoggerà Robaldo alle prossime amministrative

Importanti novità sullo scenario della politica monregalese. Laura Barello, architetto monregalese, attualmente consigliere di minoranza nelle file del centrodestra, sosterrà la corsa al municipio di Luca Robaldo, la cui candidatura è stata ufficializzata proprio ieri, lunedì 28 febbraio, da "Patto Civico".

Una decisione che potrà andare incontro alle critiche di alcuni, ma che risulta coerente con la linea che ha mantenuto in Consiglio comunale Barello che, in diverse occasioni, ha ritenuto di astenersi anziché votare contro alcune iniziative della Giunta, come gli altri consiglieri di opposizione, cercando inoltre di motivare accuratamente le decisioni assunte.

“Desidero informare i cittadini di Mondovì che alle prossime elezioni appoggerò il candidato sindaco Luca Robaldo nella squadra del Patto Civico. È stata una scelta meditata e l’ho comunicato ai miei colleghi di lista per cui provo affetto e per onestà negli elettori”, annuncia Barello, fino a oggi consigliere di minoranza della lista civica "Insieme per Mondovì" che, nella scorsa tornata elettorale, appoggiò la candidatura di Donatella Garello. “Ho sempre svolto il ruolo di consigliere comunale di minoranza con impegno e umiltà, consapevole delle responsabilità che il ruolo comporta, lo stesso senso di responsabilità e impegno con cui svolsi il ruolo di assessore ormai più di 5 anni fa. Nell’ultimo periodo ho osservato molto e in silenzio gli scenari che si aprivano, ma il mio obiettivo principale restava vivere nel momento presente il ruolo di consigliere. Ma nel silenzio poi succedono cose che non ti aspetti e ho realizzato di poter ancora essere al servizio della mia Città; un passo del libro di Qoelet per me è stato fonte di grande forza: “[…] Tutto ciò che la tua mano è in grado di fare, fallo con tutta la tua forza […]. Da qualche anno ormai conosco Luca Robaldo e c’è sempre stato rispetto e stima reciproca, abbiamo scoperto di avere progetti comuni che ci stavano a cuore e siamo entrambi anime civiche. Provengo dalla società civile, sono civica, sono moderata per natura, non ritengo di rinnegare qualche principio; semplicemente mi metto nuovamente a disposizione della mia comunità. E’ pazzesco il senso civico che cresce in te mano a mano che ti interessi alla tua Città. Bello! Ho in cuore la speranza che i giovani oggi e adulti domani possano sperimentare questo entusiasmo, questa forza che comporta anche piccoli sacrifici."

Ora come si comporterà in Consiglio? A chiarirlo è lei stessa in una nota: "Da qui a fine mandato continuerò, come ho fatto fino ad oggi, a valutare le proposte che verranno sottoposte al Consiglio e le voterò con coscienza. E continuerò a rispondere in ogni mia azione e scelta politica alla domanda che rivolgevo a me stessa sempre prima dei Consigli: cosa è meglio per Mondovì".