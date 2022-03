Savigliano, il sindaco Ambroggio conferma la candidatura: "A breve presenterò liste e programma"

"Nei prossimi giorni presenterò alla cittadinanza le liste che mi appoggeranno e il programma elettorale, molto concreto, finalizzato a continuare a garantire alla nostra amata Savigliano un alto livello di vita tramite servizi di eccellenza".



Con queste parole, contenute in una lettera appena diramata agli organi di stampa e rivolta ai suoi concittadini, il sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio toglie ogni dubbio circa quanto già da alcune settimane aveva fatto intendere con riguardo all’intenzione di ripresentarsi alla imminente scadenza elettorale .



"Questa primavera – vi si legge – sarete chiamati a votare per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale. Come sicuramente già saprete ho deciso di ricandidarmi, dal momento che la legge permette a un sindaco, se lo ritiene opportuno, di fare un secondo mandato. Diversi amici, soprattutto quelli della Lista Civica 'La nostra Savigliano', hanno condiviso con me questa scelta garantendomi il loro appoggio.

Ho deciso di ricandidarmi – prosegue – perché sono convinto, in questi cinque anni, di aver amministrato bene: e questa buona amministrazione è stata portata avanti collettivamente con tutti gli assessori e con tutti i consiglieri di maggioranza che ringrazio per il loro impegno, per la loro coerenza e fedeltà al programma".



"Purtroppo il mio mandato è stato funestato dalla pandemia che, tra l’altro, penso di aver gestito al meglio, per cui molte cose che si dovevano fare non si sono potute realizzare. Se mi riconfermerete, tutti i grandi e piccoli progetti non realizzati, causa Covid, verranno concretizzati", è la promessa che chiude lo scritto, insieme all’annuncio sulla prossima presentazione del programma e delle liste che lo sosterranno.