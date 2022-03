QUARTA PARETE - Guerra tra Russia e Ucraina: quali i possibili scenari?

E' questo il tema della puntata di Quarta parete in onda stasera martedì 1 marzo su Targatocn e LavocediAlba alle 21 e sulle pagine Facebook delle due testate.

La puntata del format condotto da Barbara Simonelli sarà dedicata alla guerra in atto in Europa e in particolare alle cause e ai possibili scenari per l'Occidente e per la democrazia.

Ne parleremo in collegamento con Marco Fontana, giornalista e per otto anni corrispondente per l'Italia della Agenzia Stampa Russa Sputnik, in precedenza per la Voce della Russia, corrispondente dall'Italia per l'agenzia internazionale Inforos, direttore del quotidiano on-line La Svolta, della Pagina di informazione e approfondimento Facebook 1 di Noi che ormai supera gli oltre 16000 follower e ora del portale di geopolitica internazionale Strumentipolitici.it.

Quarta parete sarà trasmessa dagli spazi di Isiline, provider per la fibra ottica e la connessione veloce ormai di riferimento per privati e aziende in tutto il Piemonte.

Appuntamento a questa sera, alle 21. Per ritrovarci ogni martedì con "Quarta parete".