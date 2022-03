Al via la rassegna Storie di (dis)pari opportunità per la festa della donna 2022

In occasione della Festa della donna 2022, la Consulta pari opportunità del Comune di Saluzzo, con la presidente Maria Barrera e l’assessora Attilia Gullino, insieme alla Rete contro la violenza alle donne (che raggruppa associazioni ed enti del territorio) organizza l’ormai tradizionale rassegna di "Storie di (dis)pari opportunità".

Il via sarà proprio l’8 marzo e proseguirà nei giorni successivi. Come “anteprima”, sabato 5 marzo tutto il giorno, l’associazione «Mai più sole» porta avanti l’iniziativa “La violenza sulle donne è pane quotidiano” con una postazione in corso Italia per la distribuzione del pane.

Martedì 8 marzo, nell’ambito della rassegna «Il Tempo ritrovato», l’autrice e docente Fulvia Viola terrà la conferenza su «Diodata Saluzzo ovvero “alle donne”» alle 16 nella Sala tematica del «Quartiere» (piazza Montebello).

A seguire, alle 17,30 nei locali dell’ex Monastero di Santa Maria della Stella (via Rifreddo) il professore Marco Piccat (presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo) tiene la lectio magistralis su «L’amore al tempo del medioevo», organizzata dall’associazione «Fidapa».

Per tutta la giornata dedicata alle donne lo Zonta club di Saluzzo distribuisce rose gialle alle ospiti della casa di riposo "Tapparelli”.

Le iniziative ritornano lunedì 14 marzo alle 21, ancora una volta nella Sala tematica del «Quartiere» con "Corpi senza peso, storie di anoressie e guarigioni possibili", incontro con Ilaria Caprioglio, ex modella, prima donna sindaco di Savona e autrice di numerosi libri e saggi sui disturbi alimentari; con Maria Barrera psicologa e presidente della Consulta pari opportunità del Comune e Anna Maria Pacilli psichiatra e psicoterapeuta.

Prenotazione obbligatoria. Questo confronto sul tema dei disturbi alimentari nei giovani, anche in relazione alla pandemia, si svolge anche la mattina del 15 marzo per il biennio delle scuole superiori.

Mercoledì 16 marzo alle 21 al cinema teatro «Magda Olivero» c’è lo spettacolo «Il nodo» di Johnna Adams, con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna.

Venerdì 25 marzo, per la rassegna «Trame di Quartiere» c’è la scrittrice Elena Stancanelli che presenta il suo libro «Il tuffatore». L’appuntamento è alle 21 nella Sala tematica del «Quartiere». Prenotazione obbligatoria.

L’assessora alla Pari Opportunità e la presidente della Consulta sottolineano «la rilevanza dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della Donna, poiché sono ancora troppe, in Italia e nel mondo, le donne discriminate e vittime di violenza. Sebbene ci siano stati grandi cambiamenti epocali, le questioni intorno alla parità di genere e alla libertà non sono affatto superate.

«Ringraziamo – proseguono - tutte le associazioni per il grande lavoro svolto anche in questi anni di pandemia. Le proposte della rassegna (Dis)pari opportunità del mese di marzo sono numerose e spaziano dalla rappresentazione della donna nella storia alle problematiche più attuali. Tutti gli eventi proposti dalla Consulta e dalle associazioni hanno l’obiettivo comune di far riflettere sulla contemporaneità di una ricorrenza sempre molto importante».

PER INFO E PRENOTAZIONI 0175 46710 dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.