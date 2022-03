Raccolta di beni di prima necessità per il popolo Ucraino a Narzole

Non si può stare fermi davanti ad un evento drammatico come la guerra e soprattutto non si può non reagire alle sofferenze che essa comporta. Il conflitto tra Russia e Ucraina sta creando un'emergenza umanitaria con migliaia di profughi che si stanno riversando verso i confini con i paesi comunitari. Padre Albano Allocco è un padre somasco che per diversi anni ha lavorato presso il “Villaggio della Gioia “di Narzole ma che da tempo è attivo in Romania, a Baia Mare, non lontano dal confine con l'Ucraina. Da subito si è adoperato per creare punti di accoglienza per i profughi, lanciando un appello per affrontare insieme l’emergenza.

Per questo Padre Alberto Monnis, attualmente responsabile della struttura somasca di Narzole, insieme all'Amministrazione comunale, agli Alpini e alle Associazioni del paese, hanno creato un centro di raccolta aiuti. Il punto di riferimento sono i magazzini dei Somaschi di Narzole in via Cavour 198 (tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18), dove si possono portare i beni indicati da Padre Albano come necessari: coperte, lenzuola, asciugamani e generi alimentari come pasta, riso, polenta, salsa di pomodoro, legumi in scatola, zucchero, merendine confezionate, marmellata, tonno, carne in scatola. Questi beni verranno poi trasportati in Romania grazie al Sermig, che si occuperà interamente della parte logistica.

Da subito moltissimi hanno iniziato a portare le loro offerte, ma ci auguriamo che sempre più persone si aggiungeranno perché solo insieme possiamo fare la differenza. Oltre a donare i beni di prima necessità si possono fare offerte di denaro con un bonifico alla “Fondazione Missionaria Somasca Onlus” (IBAN: IT87Q0503432992000000087869 BANCO BPM SPA - FILIALE DI CORBETTA) con causale: “donazione Romania - Profughi ucraini”. Un ulteriore possibile aiuto è rappresentato dalla disponibilità in ore di lavoro per l’apertura e la gestione del magazzino. Chiunque voglia avere più informazioni può comunque scrivere via mail o via wathsapp a Padre Alberto Monnis (villaggiogioia@somaschi.org; 328-36.78.889) oppure a Giachino Luca (lucagiachino71@gmail.com; 348-23.39.374)