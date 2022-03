Sci alpino: Corrado Barbera non si ferma, suo anche lo slalom dei campionati nazionali olandesi

Il finanziere cuneese Corrado Barbera non si ferma. Dopo aver vinto, domenica 27 febbraio sulle piste altoatesine di Tesido, lo Slalom FIS in notturna valido per i Campionati nazionali giovanili messicani, l’atleta cresciuto agonisticamente nello Ski College Limone e nel Comitato FISI Alpi Occidentali si è ripetuto nei campionati nazionali olandesi sulle nevi austriache di Maria Alm-Hochkönig.

Ha vinto con il tempo totale di 1’,32”,52/100, staccando di 12/100 l’azzurro friulano Hans Vaccari (Centro Sportivo Esercito). Terzo a 50/200 l’austriaco Simon Oberhamberger.

L’affermazione nella gara di Maria Alm ha consentito a Corrado Barbera di raggiungere un punteggio FIS di 25,28 punti.