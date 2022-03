Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Bassino e le altre azzurre si allenano a Livigno in vista delle gare di Lenzerheide

Seduta di allenamento voluta dal direttore tecnico Gianluca Rulfi, d’intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, per le ragazze del gruppo di Coppa del mondo a Livigno (So), in programma fino a mercoledì 3 marzo.

Presenti Sofia Goggia, Marta Bassino, Elena Curtoni, Nadia e Nicol Delago, Francesca Marsaglia, Karoline Pichler e Roberta Melesi.

Il prossimo appuntamento di Coppa del mondo femminile sarà previsto a Lenzerheide, in Svizzera, sabato 5 e domenica 6 marzo con un supergigante e un gigante.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sab. 05/03 – Coppa del mondo – SG femminile Lenzerheide (Svi) – ore 10.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 06/03 – Coppa del mondo – GS femminile Lenzerheide (Svi) – ore 10.00 e 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport