Volley femminile A1 - Bosca S.Bernardo Cuneo pronta per il recupero contro Roma, Kuznetsova: "Sarà fondamentale giocare di squadra"

I sette giorni di fuoco della stagione della Bosca S.Bernardo Cuneo sono iniziati nel migliore dei modi possibili: la vittoria al tie-break nel derby con Chieri ha infatti portato due punti e confermato il carattere di un gruppo che ancora una volta è riuscito a ribaltare una situazione che sembrava ormai irrimediabilmente compromessa. Ora le gatte guardano alla trasferta di Roma con fiducia e voglia di rivalsa dopo la sconfitta shock del girone di andata: le gatte affronteranno le Wolves alle ore 19:30 di mercoledì 2 marzo nel recupero della prima giornata del girone di ritorno (diretta streaming su www.volleyballworld.tv).

Di rientro dalla capitale le cuneesi non avranno tempo di rifiatare, perché sabato 5 scenderanno in campo all’Arena di Monza contro la Vero Volley Monza nell’anticipo della nona giornata di ritorno che verrà trasmesso in diretta su Rai Sport + HD (ore 20:45).

QUI BOSCA S.BERNARDO La vittoria al quinto set nel derby con la Reale Mutua Fenera Chieri, arrivata al termine di una partita lunga e combattuta, ha dato alla Bosca S.Bernardo Cuneo una scarica di adrenalina. Nell’ottavo tie-break stagionale le gatte hanno compiuto una impresa sportiva di quelle che si vedono di rado, annullando tre match ball e andando a vincere set e match con un parziale di 5-0. Se è indubbio che Chieri ci ha messo del suo per facilitare il compito alle biancorosse con una serie di infrazioni e di errori, è altrettanto vero che nei momenti chiave Zanette e Kuznetsova non hanno sbagliato i palloni decisivi. Una vittoria dal peso specifico notevole, perché arrivata dopo tre sconfitte consecutive e una piccola crisi di identità dopo il brutto k.o. di Busto Arsizio, e perché permette alla Bosca S.Bernardo Cuneo di approcciare il giusto spirito le due impegnative trasferte di Roma e di Monza, racchiuse nell’arco di soli quattro giorni.Le motivazioni per cercare punti e successi nel doppio impegno lontano da casa non mancheranno: nella loro prima volta al Palazzo dello Sport di Roma – EUR le cuneesi sono chiamate a riscattare la sconfitta shock subìta nella prima di campionato lo scorso 10 ottobre, un secco 0-3 che lasciò il segno. Di fronte ci sarà una squadra che con i suoi quindici punti in classifica è in piena bagarre salvezza e vorrà rialzarsi dopo gli stop con Monza e Novara. Sabato 5 poi all’Arena di Monza ancora una diretta televisiva contro una Vero Volley determinata a riscattare il passo falso commesso contro Casalmaggiore.

A MONZA CON I CRAZY CATS BIANCOROSSI La tifoseria cuneese organizza la trasferta a Monza per la partita di sabato 5 marzo (ore 20:45, diretta Rai Sport + HD); per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Roberto Morra (339.7788740).

SOFYA KUZNETSOVA, SCHIACCIATRICE BOSCA S.BERNARDO CUNEO «La vittoria con Chieri è stata molto importante per noi. Anche all’andata Chieri era stata sempre avanti nel tie-break ma non eravamo riusciti a rimontare, domenica invece ci abbiamo creduto anche sull’11-14 e abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Affrontiamo la lunga e difficile trasferta di Roma con tanta voglia di riscattare la brutta sconfitta della prima di campionato, che tutti ricordiamo molto bene. La chiave per riuscirci sarà giocare di squadra come abbiamo fatto nel derby».

LE AVVERSARIE L’Acqua & Sapone Roma Volley Club è reduce da due sconfitte consecutive contro due big come Monza e Novara. Nell’ultima giornata le Wolves, che da inizio febbraio sono guidate da Andrea Mafrici, promosso da secondo a primo allenatore dopo l’esonero di Stefano Saja, si sono fatte rimontare dalla Igor Gorgonzola Novara dopo aver conquistato il primo parziale. Prima dei due stop di fila era arrivato l’importante successo casalingo da tre punti sulla Reale Mutua Fenera Chieri.

I PRECEDENTI L’unico precedente è la gara di andata, in cui l’Acqua & Sapone Roma Volley Club, all’esordio in Serie A1, espugnò il Palazzo dello Sport di Cuneo (0-3).LE EX Ilaria Spirito ha vestito la maglia di Roma nella passata stagione

GLI ARBITRI Massimiliano Giardini e Sergio Pecoraro

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Volleyball World TV (https://www.volleyballworld.tv/).