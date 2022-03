Dopo Levaldigi è Centallo la città della nuova ospite cuneese "ignota" di Amadeus su Raiuno

Dopo la dottoressa Chiara Cravero, direttrice di ONAS, di Levaldigi, vista in tv venerdì 25, i "Soliti Ignoti" di Amadeus ha ospitato su Raiuno un altro "pezzo" di Granda.

E' stata infatti annoverata tra gli "ignoti" dell'ultima puntata di febbraio, quella di lunedì 28, Roberta Ricca, concittadina di Centallo.



Roberta ha ereditato nel 2016 dal papà Andrea l'azienda di famiglia, produttrice di attrezzature per il taglio del legname e proprio in questa veste si presentava alla trasmissione.



Questa volta, ospite v.i.p. del primo canale, è stato tratto in inganno l'attore Stefano Accorsi, che, ipotizzandola insegnante di lettere, ha purtroppo perso tutto il bottino destinato alla beneficenza a circa metà trasmissione - 121.000 euro .

L'eleganza e il sorriso di Roberta hanno però ricondotto ancora una volta la provincia di Cuneo sugli schermi della RAI.