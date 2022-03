Peveragno, Amicorti torna per la quarta edizione dal 10 al 18 giugno

“Tutto è partito da qua, afferma la dottoressa Ntrita Rossi, l’idea di far nascere il festival del cinema a Peveragno, il 13 dicembre 2018, quando questa sala riempita con la presenza di 150 studenti dell’Istituto Comprensivo di Chiusa di Pesio e Peveragno, per la prima volta hanno visionato ed analizzato con il regista Giuseppe Ferlito il film dal tema sociale Infernet, ed ora siamo qua a realizzare la quarta edizione di AmiCorti IFF ed il Villaggio Cinema, per dare possibilità ad un pubblico più ampio ed internazionale di visionare una selezione ricca dei 250 film partecipanti per questa edizione”.



Il direttore artistico e presidente, ha presentato con questa frase la quarta edizione di AmiCorti IFF ai peveragnesi, all’amministrazione comunale nella persona di Vicesindaco la Sig.ra Vilma Ghigo e all’Assessora al Bilancio, Scuola, Ambiente, la sig.ra Tiziana Viale ed a tutti i presenti che hanno partecipato al loro invito.



250 opere di vario genere, dal cortometraggio al lungometraggio, dal corto d’animazione ai video musicali sono interessati all’AmiCorti IFF per presentarsi alla giuria artistica internazionale ed al pubblico peveragnese e italiano.



Il realizzare questa quarta edizione porta grande soddisfazione per gli organizzatori, ma anche molte fatiche. Tutti loro hanno un primo impegno lavorativo, ma il desiderio di mantenere il Festival AmiCorti, risorsa indispensabile per il nostro territorio, sia culturale che di grandi opportunità e prospettive per le future generazioni, lo trasforma in un impegno primario.



Vogliamo coinvolgervi tutti, vogliamo condividere questo impegno con ogni cittadino peveragnese e cuneese, aggiunge Ntrita Rossi, abbiamo bisogno di voi e del vostro contributo, delle vostre risorse. Siamo pochi e non abbiamo le sufficienti risorse umane, ma, determinati ad impegnarci e realizzare una edizione meravigliosa, che possa veramente dare la possibilità a Peveragno e a tutto il Cuneese di crescere in ogni ambito sociale e culturale e allargare le visioni future.



La 4^ edizione di AmiCorti Film Festival si svolgerà dal 10 al 18 giugno a Peveragno, presso il Villaggio Cinema AmiCorti, con il partenariato di Formont S.c.a.r.l. di Peveragno, con il sostegno della Regione Piemonte, del Comune di Peveragno, il patrocinio della Provincia di Cuneo, del Comune di Cuneo, del Comune di Boves, del Comune di Roaschia, con il sostegno delle Fondazioni Bancarie, quali: la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, la collaborazione di Film Commission Torino Piemonte ed il Museo del Cinema, la collaborazione dell’Istituto Edmondo De Amicis di Cuneo, la collaborazione dell’Università di Kapodistria di Atene.



Da quest’anno, la grande energia che ci porta la collaborazione con Giffoni Film Festival, che porterà al nostro territorio e a Peveragno, La bella Storia Italiana, quella di Giffoni Experience, il Festival dedicato ai ragazzi e alle future generazioni da ormai 52 anni.

Giffoni Film Festival non è solo un Festival, ma un modo di vivere, un’educazione e formazione a 360 gradi per i ragazzi ed i giovani italiani, afferma Ntrita, è per AmiCorti lo stimolo e il punto di forza, vogliamo seguire le loro orme, Giffoni è il nostro Mentore. Sta dando grandi possibilità di crescita ai nostri giovani studenti.



Sono inoltre intervenuti all’incontro con il Comune di Peveragno gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, Nadia dal Bono, responsabile Manager Marketing del Festival e Luigi Di Fiore, che quest’anno è il vicedirettore artistico, la spalla di sostegno del direttore Ntrita Rossi.



Il lavoro svolto fin ad ora, affermano i due nuovi membri di AmiCorti International Film Festival, non può non essere proclamato. L’AmiCorti nella terza edizione è stato una risorsa ed un indotto non indifferente per la Provincia di Cuneo.



In una settimana, con il suo programma, ha portato un indotto alto, dopo lo studio e la ricerca eseguita, abbiamo scoperto che, per un euro che è stato investito all’AmiCorti 2021, la Provincia ne ha ritratto 5.



Gli ottanta mille euro che è costato l’AmiCorti 2021, nel nostro territorio sono entrati 400 mila. Ecco perché stasera siamo qua, afferma Nadia dal Bono, perché l’AmiCorti è un’opportunità e va coltivato, bisogna sostenerlo a crescere. Ha dimostrato di saper fare e fare bene per il territorio.



Sono intervenuti la Vicesindaco di Peveragno, Vilma Ghigo, affermando che, “il lavoro della direttrice Ntrita Rossi e di tutti gli organizzatori, che aiuta i nostri ragazzi a crescere sicuri e formati per affrontare il loro futuro, farà si che, il Comune di Peveragno sarà presente e sosterrà anche questa quarta edizione”.



Anche il Presidente della Croce Rossa del Comitato di Peveragno, Claudio Tomatis, che nella terza edizione 2021 per tutti i 6 giorni del Festival, con i suoi volontari, sono stati una risorsa indispensabile per l’AmiCorti, soprattutto per il periodo difficile in qui tutti ci trovavamo. Claudio Tomatis ha parlato a nome di tutti i volontari della Croce Rossa, affermando che anche loro non mancheranno con il loro aiuto nel garantire la sicurezza alla salute per tutti i presenti. Tra AmiCorti e Croce Rossa è nata una bellissima collaborazione. AmiCorti aiuta a dare voce e visibilità alle attività sociali che la Croce Rossa e l’Orecchio di Venere, (l’Orecchio che ascolta) hanno a cuore e mettono all’utilizzo delle donne che subiscono violenze. Ben vengano manifestazioni di questo genere e la Croce Rossa ci sarà, chiude la frase il Presidente Tomatis.



Non era da poco neanche il contributo che ha dato l’AIBI (Antincendi boschivi) di Peveragno con il Presidente Maurizio Mandrile. L’AIBI di Peveragno, nella terza edizione dal 14 al 19 giugno hanno garantito con i loro numerosi volontari la sicurezza nella piazza Pietro Toselli. "È stata una novita per noi, ha affermato il Presidente Mandrile, l’AmiCorti ci ha chiamato in aiuto e noi li abbiamo risposto che ci saremmo. Abbiamo visto che questo evento porta degli ottimi benefici e opportunità per il territorio e perciò, continueremmo ad esserci in loro aiuto anche quest’anno”.



Viva e meravigliosa la conferma delle Nuvole, che porteranno il loro nuovo performance anche nella quarta edizione di AmiCorti. I loro membri erano presenti all’incontro e tra uno scatto fotografico e l’altro hanno ringraziato l’AmiCorti per il lavoro che svolgono.