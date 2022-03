Biologico, Bergesio (Lega): bene regolamentazione, necessario sostenere agroalimentare italiano

“Bene che dopo tanti anni il biologico venga finalmente regolamentato, oltretutto, il giorno dell’inaugurazione della Fiera agricola di Verona, evento internazionale di assoluto valore per il settore. Il Bio a livello nazionale vale 7,5 miliardi di euro tra consumi interni ed export. L’Italia, con i suoi oltre 70 mila produttori, è il Paese leader in Europa per numero di imprese impegnate nel comparto e che vanta ancora ampie opportunità di crescita economica e occupazionale. Il provvedimento, approvato all’unanimità, prevede, tra l’altro, l’introduzione di un marchio per il bio italiano, per contrassegnare come 100% Made in Italy solo i prodotti biologici ottenuti da materia prima nazionale, così da rafforzare la nostra presenza sui mercati esteri. Inoltre, importante la possibilità di creare piattaforme digitali per garantire una piena informazione circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti. La Lega sostiene senza se e senza ma il sistema dell’agroalimentare, le produzioni nazionali di elevata qualità in cui sono racchiuse la nostra storia e le nostre tradizioni”.

Così in una nota il capogruppo Lega in commissione Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio.