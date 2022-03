Il "grazie" della Colonia agricola di Mondovì alla Fondazione CRC

Il presidente e il Consiglio di Amministrazione della Colonia agricola provinciale di Mondovì ringraziano vivamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per il generoso contributo elargito per il ripristino dei campetti sportivi, prima non più utilizzabili.

I lavori eseguiti hanno permesso di sostituire il manto sintetico del campo da calcetto e di creare tre nuovi campi da beach volley.

Si è così arricchito con efficienti strutture il polo del Beila e si è ampliata l’offerta dell’attività sportiva, rivolta in particolare ai giovani, che già ne stanno intensamente fruendo.

Fausto Nasi - Presidente della Colonia agricola