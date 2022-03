Bra, il Comune progetta l’ampliamento della mensa alle scuole Maschili

Il Comune di Bra intende ampliare il refettorio della scuola primaria "Rita Levi Montalcini" (comunemente conosciuta come Maschili). "Questo progetto nasce all’interno di uno più complessivo", ci spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Luciano Messa. "Il nostro obiettivo è ampliare l’intero edificio scolastico, attraverso il recupero della manica di via Vittorio Emanuele 200, ovvero tutta la parte in fondo al cortile del complesso, con un edificio in apparenza abbandonato. Questo permetterebbe di creare nuovi locali per la scuola e allo stesso tempo dare nuova dignità al tessuto urbano di via Vittorio".



A questo progetto l’Amministrazione crede fortemente, tanto da averlo fatto partecipare "sia al bando messa in sicurezza del Pnrr sia a uno di recupero funzionale di edifici scolastici, emesso dalla Regione: entrambi hanno un importo di 1 milione di euro. Se venisse approvato, crediamo di poter riorganizzare l’intero edificio scolastico e di conseguenza anche lo spazio della mensa. Ma, nel caso non venisse approvato, abbiamo presentato un progetto più piccolo e specifico, intorno ai 120mila euro, che potrebbe risolvere esclusivamente l’ampliamento della mensa. Siamo così pronti a ogni evenienza, ma comunque ci auguriamo di vincere il bando più importante", sottolinea l’assessore.



Attualmente, la mensa della scuola Montalcini è situata, adiacente alle cucine, dietro il porticato facente parte della suddetta manica che divide il cortile da via Vittorio. "Se riuscissimo a chiudere parte del porticato potremmo ampliare lo spazio della mensa e avere qualche posto in più per i ragazzi durante i loro pasti. Se invece recuperassimo l’intera manica potremmo ripensare gli spazi senza andare a costruire qualcosa di nuovo".

Infine, Messa aggiorna su un altro lavoro pubblico in programma: "Come ogni Comune simile al nostro, abbiamo ricevuto un finanziamento di 125 mila euro finalizzato alla messa in sicurezza delle strade. Noi lo indirizzeremo a strada Franca, che collega Bra e Pollenzo".