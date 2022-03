Bra: in biblioteca arrivano le “Storie in scatola”

Proseguono per tutto il mese di marzo gli appuntamenti con le letture animate alla Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra. Protagoniste dell’incontro di lunedì 7 marzo 2022 saranno le Voci di Mamme che racconteranno le “Storie in scatola”, mentre la settimana successiva, il 14 marzo, Art in fabula narrerà di “Streghe, maghi e folletti”.

Gli incontri di lettura dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni rientrano del programma “Nati per leggere Piemonte” e vengono promossi dalla Regione con il sostegno dalla compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei. Tutti gli appuntamenti iniziano alle 17 e si svolgono nel pieno rispetto delle misure anti Covid (agli accompagnatori adulti è richiesto il green pass rafforzato).

L’ingresso alle letture è gratuito (con una capienza massima di 20 partecipanti), ma con prenotazione obbligatoria chiamando lo 0172-413049 o scrivendo all’indirizzo e-mail: biblioteca@comune.bra.cn.it.