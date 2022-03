Domenica a Valmala un momento di ricordo per i partigiani caduti il 6 marzo del 1945

Come ogni anno, da più di settant’anni, l’ANPI Verzuolo-valle Varaita ed ora insieme al comune di Busca e al Municipio di Valmala organizzano per domenica 6 marzo la commemorazione dell’eccidio di Valmala.

Si tratta, com’è largamente noto, di uno degli avvenimenti più dolorosi dell’intera vicenda resistenziale in valle. In un colpo solo i fascisti del battaglione “Bassano” azzerarono l’intero comando della brigata garibaldina, uccidendo nove partigiani, alcuni dei quali a sangue freddo e già feriti.

Da allora non c’è stato anno che, dapprima in modo più intimo poi via via in modo più condiviso e pubblico, non si sia saliti al Santuario per questo partecipato e sentito pellegrinaggio laico.

La grave epidemia di Covid per ben due anni ci ha tenuto lontano, almeno ufficialmente, da questa commemorazione. Quest’anno ritorniamo sostanzialmente alla normalità pur nel rispetto delle regole igienico-sanitarie previste.

Il programma prevede:

ore 10.00 Ritrovo e omaggio ai caduti

ore 10.30 S. Messa

ore 11.15 Saluto del Sindaco

ore 11.30 Orazione Ufficiale – Michela Boero