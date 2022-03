Eco.Log.: nelle strade delle Langhe meno mezzi pesanti per spedire il vino nel mondo

Il processo di Eco.Log., la piattaforma per la strada digitale del vino nel territorio Unesco

Eco.Log.: la piattaforma della strada digitale per il vino è attiva da circa un mese ed è già stata premiata tra i progetti innovativi con il terzo posto (3500 Euro) al Premio Piemonte innovazione e sviluppo next generation promosso dall’Anci regionale per le amministrazioni comunali. Alla quinta edizione sono stati presentati ben 95 progetti che hanno racchiuso la creatività legata al reale di ben 178 Comuni, tra cui molti piccoli centri.

Il progetto per la sostenibilità della wine supply chain nel territorio Unesco è portato avanti dall’Unione dei Comuni colline di Langa e del Barolo, dal Consorzio Barolo e Barbaresco e dalla Coldiretti Cuneo, ed è stato studiato per razionalizzare al meglio il traffico dei mezzi pesanti nelle colline Unesco, per decongestionarne la portata.

Si tratta di portare le cantine a spedire il loro vino tramite piccoli mezzi ecologici che vengono messi a disposizione e che portano i prodotti all’head quartier di Santa Vittoria, da dove poi i mezzi pesanti partiranno per le varie destinazioni.

«L’importanza di togliere i mezzi pesanti dalle nostre strade, afferma Roberto Passone, presidente dell’Unione dei Comuni, è fondamentale. Negli ultimi anni la presenza di turisti e di cicloturisti merita un approccio commerciale più green lungo le vie di comunicazione tra i paesi».

«Abbiamo testato la piattaforma per un anno, afferma Matteo Ascheri, presidente del Consorzio Barolo e Barbaresco, e, dopo i risultati positivi, da inizio febbraio i produttori di vino possono usufruirne, pagando una quota di adesione. Il centro di smistamento a Santa Vittoria è stato ricavato in locali già esistenti».

E il progetto non si ferma qui: oltre alle cantine si pensa anche al consumatore privato che presto avrà la possibilità di farsi inviare il vino anche dal centro di Santa Vittoria, ovviando così al problema dello spazio limitato dato dalle autovetture durante i tour enogastronomici che molti turisti fanno nelle Langhe.

Per info: https://www.progettoecolog.it/