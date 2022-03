Ex comandante dei vigili di Cuneo, Stefania Bosio è il nuovo direttore delle Motorizzazioni piemontesi

Stefania Bosio, 51 anni, di Cervere, dal 1° marzo è direttore di tutte le motorizzazioni del Piemonte. Nessuna donna aveva mai ricoperto questo ruolo nella nostra regione.

Un successo professionale frutto di tanto impegno e studio e che la ripaga degli anni difficili passati a Cuneo dopo la rimozione dal ruolo di comandante della Municipale, avvenuta a fine del 2015. Fino al 2019 è rimasta in forze al Comune del capoluogo, come dirigente degli Affari Legali, fino al concorso in Motorizzazione ad ottobre del 2019.

Da quel momento inizia la sua carriera in Motorizzazione, come dirigente di Torino e delle sezioni del nord, ossia Verbania, Biella, Vercelli e Novara. Con una riforma dello scorso dicembre, queste province sono andate a costituire una direzione a sè, mentre sono andate sotto la direzione di Torino le province di Cuneo, Asti e Alessandria.