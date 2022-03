Farmaci per il popolo ucraino: l'associazione nazionale "Proteggere Insieme" di Alba impegnata nella logistica

L’importanza dei farmaci diventa ancora maggiore per i paesi che stanno soffrendo una situazione di guerra. In questi giorni, in cui le iniziative a favore del popolo ucraino si moltiplicano, a muoversi è anche il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale che ha esortato, tra gli altri, anche l'associazione nazionale “Proteggere insieme” di Alba, da sempre attiva ed attenta alle necessità di chi sta vivendo situazioni difficili e di pericolo.

«Appena è arrivata la comunicazione dal Nazionale, afferma il presidente Roberto Cerrato, ci siamo subito attivati e, nel giro di 24 ore, stiamo già lavorando con le nostre affiliate. Per canalizzare al meglio gli aiuti, in questo caso si tratta di reperire medicinali, stiamo collaborando con l’associazione farmacisti italiani che sede a Cuneo, e che opera a livello nazionale. Loro si occuperanno dei farmaci e del modo in cui bisogna conservarli per farli arrivare integri, noi dell’aspetto della logistica, per poi spedire il tutto al Ministero a Roma che penserà all’invio nei luoghi preposti di aiuto. Ad esempio so che è già pronto un furgone di medicinali a Busto Arsizio. Nei prossimi giorni saremo più precisi su questa importante iniziativa della Protezione Civile, e continueremo a dare il nostro contributo per chi sta soffrendo».