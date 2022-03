La città di Fossano intitola una via a Oriana Fallaci (1929-2006)

Si è concluso da pochi giorni l'iter autorizzativo per l'ottenimento del nullaosta prefettizio e della Soprintendenza al fine di poter effettuare la modifica toponomastica che porterà l'attuale via dello Stagno a chiamarsi via Oriana Fallaci.



Alla vigilia di Ferragosto dello scorso anno, su proposta dell'assessore alla Cultura Ivana Tolardo, la Giunta aveva avviato formalmente il procedimento, il quale si è concluso positivamente.



La breve strada urbana che collega via San Michele e via Federico Sacco e sulla quale insiste l'importante complesso del centro polifunzionale di Cascina Sacerdote assumerà dunque il nome della giornalista e scrittrice fiorentina.



Autrice tra l'altro di "Un uomo", "Lettera ad un bambino mai nato", "Insciallah" e "La rabbia e l'orgoglio", ma prima: giovanissima staffetta partigiana e in seguito cronista di guerra, nonché voce spesso fuori dal coro e importantissima intervistatrice di tutti i potenti dell'epoca, Oriana Fallaci ha vissuto, sempre a testa alta e spesso in direzione contraria al sentire comune, tante vite, tanti diversi percorsi professionali, ottenendo un grande successo non solo in Italia.

Ancora molto letta e discussa a quindici anni dalla sua scomparsa, rappresenta, sia per i suoi sostenitori che per i suoi detrattori, una figura femminile emblematica della cultura letteraria e giornalistica della seconda metà del secolo scorso



L'amministrazione comunale di Fossano invita tutta la popolazione all'inaugurazione lunedì 7 marzo alle ore 10 del mattino.