"Nonna ho paura: è scoppiata la guerra": la storia della figlia e dei nipoti di Olga, dall'Ucraina al monregalese in cerca di pace

"Ho ricevuto una chiamata alle 5 del mattino, la voce dell'altra parte della cornetta diceva nonna ho paura: è scoppiata la guerra".

Con queste parole, rotte dall'emozione, Olga, signora ucraina che abita a Bagnasco, ci racconta quello che hanno vissuto sua figlia Katerina e i suoi nipoti Anna di 19 anni e Andrii di 12, che pochi giorni fa sono riusciti a raggiungere l'Italia.

"Quando sono iniziati i primi bombardamenti, giovedì 24 marzo, mia figlia mi ha telefonato. Sentivo solo grida. E' stato terribile essere qui e non poter fare nulla. Abitavano a Chernivtsi, vicino all'aeroporto" - spiega Olga.

In Ucraina la guerra è iniziata una settimana fa, ma la popolazione sapeva che era solo questione di tempo, il conflitto, anche se senza l'uso diretto delle armi, era già in atto da molto tempo prima.

E mentre gli uomini sono stati arruolati sul fronte per difendere il paese, chi può cerca di andare via, ma non è affatto semplice.

"Hanno preparato uno zaino con i documenti e hanno faticato a lasciare la città perché c'era moltissimo traffico. C'è il caos. E' difficile anche trovare rifornimento per fare benzina. Mia figlia e i miei nipoti sono riusciti a raggiungere la frontiera accompagnati dal loro papà, che però è dovuto restare in Ucraina per combattere al fronte. Gli ultimi 15 chilometri per raggiungere il confine con la Romania li hanno fatti a piedi, nonostante il freddo. Le code di auto erano infinite. Per fortuna siamo riusciti a rimanere in contatto telefonico e ho potuto avere loro notizie nel corso di tutto il loro viaggio".

Il telefono si è dimostrato fondamentale, per poter avere un contatto con i familiari e anche per dialogare con gli altri, grazie al traduttore. Una volta arrivati alla frontiera, stremati, Katerina con i figli sono stati accolti dai volontari rumeri, che hanno fornito loro cibo, acqua e schede telefoniche.

"In Romania sono stati accolti a braccia aperte. E ringrazio i popolo rumero per questo. Sono stati ospitati da una famiglia per riposare e poi li hanno aiutati a cercare un pullman per l'Italia che li ha poi portati a Torino dove li abbiamo raggiunti" - prosegue Olga - "Voglio ringraziare tanto il sindaco di Bagnasco, quello di Ceva, perché sono i primi a cui ho chiesto aiuto, poi la signora Patrizia (Ceva) che è stata molto paziente con la mia famiglia, ci ha aiutati con tutte le procedure burocratiche, vaccinazioni, green pass, tutto quanto. Siamo poi stati messi in contatto con il CSSM - di Mondovì che gestisce il Progetto SAI per l'accoglienza. Grazie davvero a tutti gli operatori che ci stanno aiutando, che ci hanno dato aiuto, grazie a Rosalba, Francesca, Martina, non sconosco i nomi di tutti, ma ci teniamo davvero a dire grazie a tutti quanti, sentire la vostra vicinanza è di grande aiuto".

Katerina e i suoi figli sono ora ospitati in un appartamento a Mondovì gestito dal CSSM che si occuperà di fornire loro il supporto di uno psicologo, dell'inserimento scolastico e dell'insegnamento della lingua italiana.

"Le persone che ci stanno aiutando sono stati come angeli che ci hanno protetti" - dice Olga, a nome della figlia - "Grazie a tutti coloro che stanno aiutando dal profondo del cuore".

L'ultimo accorato appello: pregare.

"Di notte non riusciamo a dormire" - conclude Olga - "Il marito di Katerina, come altri nostri parenti sono ancora in Ucraina. Abbiamo anche contatti con i nostri familiari in Russia e ci dicono che nessuno di loro vuole la guerra. Preghiamo affinché possa ritornare la pace per il popolo ucraino".