Sopralluogo della Regione per la messa in sicurezza della strada delle Ghiare tra Niella e Cigliè

Importanti novità per la strada delle Ghiare, area che insiste sui comuni di Cigliè (capofila) e Niella Tanaro.

Negli scorsi giorni si è svolto un nuovo sopralluogo dell'assessore regionale Marco Gabusi e del vice presidente del consiglio Franco Graglia, presso il Molino Tomatis, una delle attività più colpite dall'alluvione del 2020 insieme al Vecchio mulino (LEGGI QUI).

L'incontro è stata occasione per analizzare il progetto redatto dallo studio Cappellino, per apportare alcune modifiche, in vista di un secondo contributo che la Regione delibererà a breve e con il quale si raggiungerà un tesoretto di 400 mila euro

Una svolta importante per gli interventi sull'area, per i quali Enel ha assicurato il sostegno economico, e il cui costo si aggira attorno ai 600 mila euro.

"Con l’assessore regionale Marco Gabusi abbiamo fatto visita ai Sindaci di Niella Tanaro, Murazzano e Camerana per approfondire alcune problematiche ed esigenze locali." - ha scritto il vicepresindente Graglia - "È importante essere costantemente in contatto con i nostri amministratori comunali".

"E' stato un confronto positivo" - spiega il sindaco niellese Gian Mario Mina, presente al sopralluogo insieme all'ingegner Zanichelli dell'AIPO - "Speriamo che ci possa essere un intervento risolutivo che sia adatto alle necessità di entrambi i comuni e che metta in condizione di sicurezza chi vive e lavora in quest'area".