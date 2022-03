Studente di Biologia 23enne è il nuovo presidente della Pro loco Paesana

Alex Alberto, 23 anni, studente di Biologia, è il nuovo presidente della Pro loco Paesana.

Lo ha eletto l’assemblea dei soci che si è riunita lunedì sera, nella sala consiliare del Municipio.

Alberto, revisore dei conti uscente dell’Ente di promozione turistica, raccoglie il testimone di Alessandra Mattio, che dopo il suo mandato triennale alla guida della Pro loco non si è ricandidata.

Il nuovo Consiglio direttivo, come ci aveva confermato la stessa Mattio, è un “mix” tra “volti noti” e “nuove leve”. Tra i membri del Direttivo uscente che continuano la loro esperienza nel nuovo CdA c’è Andrea Ughetti. E proprio Ughetti, in apertura di seduta, ha voluto tracciare un bilancio su quanto fatto nell’ultimo triennio.

“È stata un’avventura molto interessante – ha detto – che ci ha permesso di mettere le mani in pasta in una situazione che personalmente non conoscevo. Dobbiamo ringraziate soprattutto la Pro loco che ci ha preceduto (era guidata da Gianfilippo Chiri, oggi consigliere comunale: ndr) e che ci ha aiutato molto. Speriamo che l’aiuto continui anche in futuro, perché si è trattato di un supporto fondamentale”.

Prima delle votazioni, ancora un passaggio sulla situazione economica dell’Ente: “Andiamo ad approvare un bilancio semplice, con alcune entrate straordinarie che ci sono state assegnate durante l’emergenza Covid, a copertura delle poche spese che ci sono state.

Abbiamo potuto fare poche cose, per la nota contingenza legata alla situazione sanitaria”.

Approvato il bilancio, l’assemblea ha poi raccolto dai “suoi” soci le candidature per le cariche sociali interne. I candidati sono successivamente stati eletti, all’unanimità, andando a formare il nuovo Direttivo.

Che ora risulta così composto: Alex Alberto, presidente; Sara Mariotta, vicepresidente; Paolo Quaglia, segretario; Andrea Ughetti, tesoriere; Alessandro Carle, Federico Ughetti, Matteo Cottura, Vittorio Caldera e Antonio Caferro, consiglieri.

Alessandra Mattio, Ilaria Apicella e Clara Beolè formeranno invece il Collegio dei revisori dei conti.

Nel nuovo direttivo siedono tre giovani (Quaglia, Carle e Cottura) di Barge.

“Grazie all’esperienza maturata sino ad oggi – le parole del neopresidente Alberto – ho avuto l’opportunità di imparare molte cose, in un percorso estremamente formativo. In tre anni ho capito molto come deve funzionare una Pro loco oggi.

Abitiamo in un paese a forma di mano, e le persone lo sentono. I turisti che passano da qui ci raccontano che la vicinanza che si ha in paese come il nostro non si ha in città. Si sentono a casa anche se non è il loro paese.

Dobbiamo quindi puntare a valorizzare la cittadinanza, partendo anche da un progetto che stiamo portando avanti da mesi. L’obiettivo è ampliare il gruppo, trovare altro personale che voglia esprimersi e portare avanti questi valori umani. L’invito è aperto a tutta la gente della nostra valle e oltre.

Vogliamo parlare di territorio, non solo di Paesana, ma di un’intera valle che si rianima e si ripopola. Che deve portare avanti i valori che contiene. Vogliamo sconfinare anche fuori dal nostro territorio”.

A fargli eco, il neosegretario Quaglia: “Riusciremo a valorizzare questo territorio e creare unione con tutte le zone che ci circondano”. E il nuovo tesoriere Ughetti: “Ritengo importante dare continuità dal gruppo precedente, per trasmettere le abitudini e semplificare le cose.

Sono sicuro che sia necessario continuare un percorso di giovani, anche per i giovani, ma per spingere più in là le aspettative che i nostri compaesani hanno. Sfruttando anche l’opportunità del Pnrr”.

A Direttivo insediato, l’ex presidente Gianfilippo Chiri, oggi consigliere comunale, ha voluto portare il saluto dell’Amministrazione: “Parlo a nome personale e dell’Amministrazione che rappresento. – ha detto – Grazie alla ‘vecchia’ Pro loco: vi è capitato un triennio complicato. Io, ho lasciato la Pro loco che la situazione si iniziava a complicare a livello burocratico. Voi invece avete beccato una pandemia, fatta di chiusure e blocchi.

Nonostante tutto avete portato avanti un minimo di organizzazione, per movimentare il turismo a Paesana. Auguro che il nuovo Direttivo abbia più fortuna, e spero che le vostre aspettative vengano ripagate.

Fare parte di un Ente come questo è bello, entusiasmante, ma faticoso. Porta via tempo alla famiglia ed agli affetti.

In bocca al lupo. E complimenti: finalmente i giovani hanno voglia di proseguire e andare avanti.

L’Amministrazione comunale sarà ben lieta di appoggiarvi, per tutto il possibile”.