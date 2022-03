Tra Russia e Ucraina è anche guerra ibrida [VIDEO]

Questo il tema della puntata di Quarta Parete andato in onda ieri sera su Targatocn e LavocediAlba alle 21 e sulle pagine Facebook delle due testate.

La puntata del format condotto da Barbara Simonelli è stata tutta dedicata alla guerra in atto in Europa e in particolare alle cause e ai possibili scenari per l'Occidente e per la democrazia.

In collegamento, ne hanno parlato Marco Fontana, giornalista e per otto anni corrispondente per l'Italia della Agenzia Stampa Russa Sputnik e ora direttore del portale di geopolitica internazionale Strumentipolitici.it e Fabio Malagnino, professore a contratto in Comunicazione Pubblica all'Università di Torino, che ha trattato l'altra guerra, quella dell'informazione, con un focus sul ruolo di Anonymous.

Un confronto che ha portato elementi di riflessione nuovi, con un'apertura verso le ragioni di questa azione russa e su come la comunicazione e l'informazione pilotino e condizionino i conflitti e l'opinione pubblica.

Non è mancato un cenno al Papa e al ruolo di possibile mediazione diplomatica che potrebbe avere nel risolvere la situazione.