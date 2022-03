Cuneo pronta a pedonalizzare un tratto di via Fossano

E' ufficiale: il tratto di via Fossano, a Cuneo, tra via Caraglio e via Seminario diventerà pedonale. La decisione è stata presa giovedì scorso dalla giunta comunale.

L'obiettivo è la maggior sicurezza di un tratto non particolarmente rilevante dal punto di vista della mobilità, e che nelle giornate di martedì e venerdì risulta già ampiamente bloccato dalla presenza dei banchi del mercato.

Per le automobili, quindi, sarà obbligata la svolta in via Caraglio. Presto verranno implementate la segnaletica orizzontale e i cartelli stradali.

"L'esigenza della pedonalizzazione è stata valutata principalmente per ragioni di sicurezza, dato che il passaggio risulta strettissimo e si trovano diverse porte d'accesso a palazzi e abitazioni, ma anche perché appunto per due giorni a settimana la strada risulta già sostanzialmente chiusa - ha detto l'assessore Luca Serale - . Con la chiusura alle auto ottimizziamo anche lo spazio per i dehors dei locali presenti".