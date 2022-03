Allarme per due incendi boschivi, a Montefallonio e Fontanelle

Pomeriggio intenso per le squadre del Corpo anti incendi boschivi di Peveragno e Chiusa Pesio.

Uomini e mezzi sono stati impegnati, poco prima delle 14, per un incendio boschivo a Montefallonio, frazione di Peveragno. Sul posto hanno operato, per oltre due ore, le squadre di Chiusa Pesio e Peveragno, con un totale di 5 operatori e due mezzi attrezzati per lo spegnimento di incendi boschivi.

Dopo aver domato il rogo, con la successiva bonifica dell’area, le squadre hanno potuto fare rientro intorno alle 16.

Pochi minuti dopo, tuttavia, è scattato un secondo allarme, sempre per un incendio boschivo, a Fontanelle di Boves. Sul posto, insieme ai Vigili del fuoco, sono nuovamente intervenute le squadre AIB di Peveragno e Chiusa Pesio, con sette operatori e tre mezzi, che stanno ancora lavorando per bonificare con attenzione la zona interessata dalle fiamme.