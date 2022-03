In fiamme il tetto di una casa a Castiglione Tinella: al lavoro molte squadre di Vigili del fuoco

Ingente mobilitazione di Vigili del fuoco, in questi minuti, a Castiglione Tinella.

L'intervento dei pompieri è stato richiesto per l'incendio del tetto di un fabbricato in via Umberto I.

Le operazioni di spegnimento si sono aperte intorno alle 18, ma le fiamme da quanto si apprende hanno già distrutto buona parte della travatura del tetto, che sarebbe già crollato.

Sono al lavoro uomini e mezzi dei distaccamenti dei Vigili del fuoco di Alba, Santo Stefano Belbo e Bra, con il supporto anche di squadre giunte da fuori provincia, da Canelli.