Alla sbarra per violenza privata sull'amministratore di condominio: Tribunale assolve coppia di coniugi

Si è chiuso con un’assoluzione piena il procedimento penale aperto dal Tribunale di Cuneo nei confronti di marito e moglie, G.S. e M.P., sotto accusa per violenza privata in concorso ai danni del loro amministratore condominiale di Prato Nevoso.

Secondo l’accusa, nel 2020, G.S. una volta avvisato dalla moglie, avrebbe ‘rincorso’ l’amministratore per avere dei chiarimenti riguardanti le spese. Nella querela, quest’ultimo ha dichiarato che la signora gli avrebbe fisicamente bloccato con l’auto l’uscita dal garage del palazzo.

Versione, questa, smentita dalla coppia e dai testimoni. Uno di loro ha riferito di aver visto sì l’auto dei due ferma in garage, ma perché M.P. aveva difficoltà ad aprire il lucchetto del box. Infatti, in un primo momento, si sarebbe rivolto all’amministratore per essere aiutato. A chiedere l’assoluzione dei coniugi, lo stesso pubblico ministero: “L’amministratore si è dimostrato essere sfuggente rispetto alle richieste di chiarimenti. Si è parlato di impugnazioni di delibere, di spese per un fantomatico custode che non c’era, ma per il quale venivano addebitati costi a dire di alcuni condomini eccessivi. Non è violenza privata cercare un dialogo con un amministratore un po’ sfuggente, nel momento in cui lo si ha a portata di mano, senza fermarlo con la forza fisica né minacciarlo”.