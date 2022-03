Savigliano, sconcerto e dolore per la morte improvvisa di Francesco Gerbaldo

Sconcerto, incredulità e dolore immenso a Savigliano per la morte improvvisa di Francesco Gerbaldo, giornalista pubblicista del settimanale locale “Corriere di Savigliano”.

Da quanto si apprende Gerbaldo, 42 anni, è mancato nel primo pomeriggio di oggi stroncato probabilmente da un infarto. Una tragedia che colpisce una famiglia provata da una serie infinita di lutti.

Due anni fa, a fine marzo 2020, suo fratello, Federico, era mancato, anche lui improvvisamente, in Spagna dove lavorava.

Pochi anni prima era mancato, ancora in giovane età il papà, Claudio, bancario della Banca Popolare di Novara.

Francesco era un ragazzo serio, impegnato, appassionato del suo lavoro che svolgeva con scrupolo nella redazione del Corriere di Savigliano dove era stimato e ben voluto dai colleghi.

Fin da bambino Francesco coltivava la passione per i fumetti, in particolare Paperino, rivista per la quale aveva scritto vari racconti, l’ultimo dei quali in occasione della raccolta edita nello scorso gennaio “Paperino 500”.

La città si stringe intorno alla mamma, Adonella Fiorito, presidente dell’associazione “Mai più sole”, impegnata sul difficile fronte della tutela delle donne vittime di violenza.

Al momento non si conosce ancora la data dei funerali.