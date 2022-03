L’argomento su come allontanare i piccioni , quindi da chi farsi aiutare come vedremo ci sono delle aziende nel settore molto preparate, è un argomento che riguarda molte persone in primis chi vive nelle grandi città ed è un fenomeno che sta provocando molti problemi anche se ora non se ne parla più di tanto perché nei telegiornali si parla di altro e quindi si parla di covid, ma in realtà il problema è tra l'altro che questi animali come altri volatili riescono a riprodursi in maniera molto veloce e quindi l problema non si risolve.

Diciamo che per vari motivi che riguardano anche il clima e riguardano anche gli interventi dell'uomo, i piccioni si sono spostati da Habitat esterni dalle città, più vicini alle città e questa provocato e continua a provocare gravi problemi nella convivenza con l'uomo.

Teniamo presente che molte persone che hanno delle preoccupazioni rispetto a questa problematica dei piccioni, non è che lo fanno perché non amano gli animali, nel senso che molte persone fortunatamente lì amano e quindi hanno a cuore il loro benessere, ma il problema è che questi piccioni come altri volatili potenzialmente sono dei vettori di malattie infettive e questo è un grande pericolo sia per gli esseri umani ma anche gli animali domestici e pensiamo a quanti di noi in casa hanno un cane o un gatto che magari scorrazza nel terrazzo mentre questi piccioni lì ci hanno creato dei nidi.

Poi tra l'altro un conto è una presenza poco invadente e quindi magari un qualche avvistamento ogni tanto, un conto quando poi questi animali creano continuamente dei nidi e quindi si accampano magari in un condominio o in un monumento magari all'esterno di un museo solo per fare gli esempi.

Le aziende che si occupano di allontanare i piccioni fortunatamente ormai utilizzano degli strumenti poco aggressivi

In queste situazioni e non solo siccome non è mai conveniente muoversi sotto la spinta dell'emergenza e dell'urgenza, ma sarebbe molto meglio avere per esempio già disposizione già un numero di telefono di un'azienda del settore che si occupa di questi allontanamenti dei piccioni, così in caso abbiamo dei problemi di infestazione sappiamo chi contattare senza andare nel panico e magari utilizzare degli strumenti poco efficaci e magari aggressivi nei confronti degli animali e quindi non solo non risolvere problema ma anche fargli del male che non ha senso.

A tal proposito come dicevamo già dal titolo ormai le aziende in questo settore usano dei metodi poco aggressivi, anche grazie alle battaglie degli animalisti, che giustamente non accettano nessuna forma di crudeltà nei confronti di nessun animale a prescindere dalla situazione.

E quando parliamo di metodi poco aggressivi parliamo del classico spaventapasseri che viene scambiato dai piccioni da un qualcuno di pericoloso e quindi si allontanano, oppure parliamo anche dei classici dissuasori acustici che mandano un segnale che non è né mortale , ne gli provoca ferite, ma comunque li spaventa e fa sì che non vengano più a casa nostra, O anche nel nostro condominio.