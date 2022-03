Caldaie plurimarche

C’è differenza tra una caldaia e l’altra o va bene qualunque caldaia quando dobbiamo comprarne e installarne una?

Non c’è niente di strano ad essere confusi rispetto a questo argomento se è la prima volta che ci confrontiamo con la necessità di acquistare o installare una caldaia e per levarci ogni dubbio possiamo rivolgersi ad un centro caldai e Plurimarche che ha una risposta sicuramente a tutte le nostre domande. Sono tante, infatti, le aziende che investono nella produzione di caldaie, perché tutti devono averne una all’interno dell’abitazione per riuscire a riscaldarla e a riscaldare l’acqua dei sanitari. Sicuramente rivolgersi ad una marca affidabile, italiana ad esempio, può essere una garanzia di funzionamento e dare la certezza di minimizzare i problemi che possono poi insorgere nel corso degli anni. Una cosa interessante da sapere è che le caldaie sono coperte da garanzia e la garanzia parte in seguito alla cosiddetta “prima accensione”.

La prima accensione viene effettuata da un tecnico specializzato in seguito alla installazione è possibile considerarla un collaudo. Quando il tecnico caldaista avrà accertato che la caldaia funziona come di dovere, allora partirà questa garanzia e compilerà il libretto della caldaia che va sempre conservato integro perché è un documento importante ed è un ottimo punto di riferimento a cui rivolgersi per controllare lo stato di manutenzione del prodotto. Ma come si deve andare a scegliere la caldaia per essere certi di fare un buon acquisto?

Le tipologie di caldaie in commercio e la loro manutenzione

Ci sono tantissime caldaie per tipologia e per marca. Si possono scegliere in base alla potenza energetica, che deve essere proporzionata all’utilizzo che se ne deve fare, in base alla dimensione, in base alla tecnologia o alla marca.

E, cosa non meno importante, bisogna sempre valutare che la caldaia deve risparmiare molto sul combustibile, visto che il costo del gas tende a salire costantemente. Acquistando una caldaia a condensazione con alto coefficiente energetico, quindi di una fascia alta, non solo si andrà a risparmiare più del 30% rispetto i consumi delle caldaie tradizionali ma si sarà sicuri di andare a inquinare di meno l’ambiente e ciò è molto importante.

Oltretutto è possibile, in questa maniera, rientrare all’interno dell’ecobonus che è costituito da degli incentivi fiscali erogati dallo Stato e che può andare a coprire le spese di acquisto e di istallazione della caldaia anche per un’65%, in alcuni casi specifici. Sono tutti argomenti che possono essere sollevati presso un centro di assistenza perché i professionisti potranno fornire la consulenza giusta in base alle nostre necessità. I costi di manutenzione sono periodici, perché ci sono delle scadenze obbligatorie da rispettare per far pulire la camera di combustione e anche per fare effettuare il controllo dei fumi che è necessario per ottenere il bollino blu obbligatorio.

Il bollino blu, infatti, è una certificazione necessaria per attestare il fatto che la nostra caldaia funziona in maniera regolare, non va ad inquinare l’ambiente ed è anche una sorta di garanzia personale di affidabilità del prodotto, che non andrà a consumare più del dovuto.