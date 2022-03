Cuneo amplia l'accoglienza dei profughi afghani e apre a quelli della crisi ucraina

Venticinque nuovi posti per l’accoglienza dei profughi afghani, per un totale di 402.321,50 euro che il Comune di Cuneo intende mettere a bilancio come parte di una serie di variazioni - presentate nella serata di ieri (martedì 1° marzo) alla I^ commissione consiliare – che recepiscono soprattutto denaro derivante dalla legge di bilancio.



Si tratta di uno degli importi più rilevanti tra le variazioni illustrate ai commissari dalla vicesindaco Patrizia Manassero, che affronta il tema di un’emergenza cronologicamente precedente a quella ucraina. “Tutti ricordiamo gli aerei con i civili afghani appesi che cercavano di lasciare il loro paese – ha detto Manassero - . Avevamo proposto disponibilità immediata all’accoglienza dei profughi con il sostegno delle risorse d’emergenza e assieme ad altri comuni avevamo chiesto al Governo di convogliare gli aiuti umanitari nel sistema SAI, che ha funzionato”.



“Con questa variazione di bilancio aggiungiamo 25 posti dedicati all’accoglienza afghana e siamo pronti a fare lo stesso anche rispetto alla crisi ucraina. Stiamo lavorando, sotto il coordinamento della Prefettura e assieme a Caritas, Consorzio Socio-Assistenziale e terzo settore, all’accoglienza degli eventuali profughi, e per sollecitare il governo a ulteriori ricezioni di persone nel sistema SAI. Stiamo cercando di capire l’entità delle risorse allocate dal Ministero per l’accoglienza: faremo un briefing con tutti gli attori coinvolti nei prossimi giorni e quindi contatteremo la Prefettura per l’organizzazione concreta del tutto” ha aggiunto Manassero, interrogata sul punto anche dalla consigliera Luciana Toselli.



Dall’adunata dei Bersaglieri alle politiche scolastiche

Le altre variazioni di bilancio presentate dalla vicesindaca hanno riguardato argomenti di varia natura.



Rimanendo sulle politiche sociali, si propone di incrementare il fondo di solidarietà comunale e riservare 18.000 euro a progetti dedicati a bambini e adolescenti, 100.000 al prosieguo degli sforzi in materia di politiche dell’abitare e 10.000 alla struttura del .Meet recentemente inaugurata. Le politiche scolastiche si vedono poi toccate con la proposta di 100.000 euro a sostegno dei progetti legati all’autonomia degli alunni diversabili e 78.000 per l’estensione di orario degli asili nido.



Per le spese in conto capitale l’amministrazione propone di utilizzare dell’avanzo vincolato dedicato e di conferire 347.000 euro al sistema dell’area parcheggio di porta Mondovì, 160.000 euro per la bitumatura delle strade comunali, 280.000 euro – di contributo provinciale – per interventi sulla ciclovia Eurovelo8, 40.000 euro – di contributo regionale – per un intervento sul museo civico e 250.000 euro di finanziamento recolvax Alcotra (a cui se ne aggiungerà un altro dedicato a sponde e interventi fluviali).



Sono poi 350.000 gli euro che l’amministrazione comunale distribuisce riguardo all’adunata dei Bersaglieri in programma per la primavera: in attesa di un nuovo contributo da 35.000 euro si utilizza l’avanzo vincolato precedentemente deliberato e illustrato in un’altra riunione della I^ commissione per coprire l’organizzazione di eventi, i trasferimenti e le spese per la polizia municipale.



Ultima, ma non ultima – e certamente non passata sotto traccia, nello spazio dedicato al dibattito tra consiglieri – la variazione relativa ai trasferimenti, che segna un aumento degli emolumenti degli amministratori locali: 168.000 euro che recepiscono una legge nazionale.